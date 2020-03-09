В Грузии число случаев заражения коронавирусом возросло до 15

ТБИЛИСИ, 9 мар – РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Грузии достигло 15, сообщается на специальном сайте по мониторингу заболевания, созданном правительством страны.
Ранее в минздраве сообщали о 13 инфицированных, большинство из них посещали Италию или имели контакт с прибывшими из Италии, а остальные ездили в Иран. Среди зараженных - сын руководителя национального центра по контролю заболеваний минздрава Грузии Николоз Гамкрелидзе.
"Число инфицированных - 15, в режиме карантина - 141, под стационарным наблюдением - 51", - говорится на сайте.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. По последним данным, число зараженных в материковом Китае составило 80 735, скончались 3119 человек, излечились 58 600 заболевших.
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