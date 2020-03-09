Во Владивостоке продают доллар от 75 рублей

ВЛАДИВОСТОК, 9 мар - РИА Новости. Дефицита валюты в обменных пунктах Дефицита валюты в обменных пунктах Владивостока не отмечается, доллар продается от 75 рублей.

Курсы доллара и евро к рублю взлетели в понедельник на международном валютном рынке после 30%-го обрушения цен на нефть - доллар рос до 73,32 рубля (максимум с марта 2016 года), евро до 83,02 рубля (максимум с февраля 2016 года). Сейчас доллар торгуется в районе 72,75 рубля, евро - 82,9 рубля. Московская биржа в понедельник закрыта в связи с выходным днем. Официальные курсы, установленные ЦБ РФ на выходные и вторник: евро - 75,8424 рубля, доллар - 67,5175 рубля.

Как сообщил РИА Новости представитель оперкассы "Саммит банка", сейчас доллар продается по 75,50 рубля. "Наличность есть, ограничений на сумму продажи доллара нет", - сказал собеседник агентства.

Представитель пункта обмен валюты банка "Приморье" также сообщил, что дефицита наличности нет. "Дефицита долларов нет, можно купить любую сумму. Доллар по 75,05 рубля", - сказал он.

Многие обменные пункты валюты в понедельник во Владивостоке не работают из-за праздничного дня.