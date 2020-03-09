Врачи отпустили домой госпитализированных из бассейна в Кемерово

КЕМЕРОВО, 9 мар – РИА Новости. Врачи отпустили домой троих госпитализированных для медицинского наблюдения из-за утечки хлорсодержащей жидкости в бассейне "Сибирь" в Кемерово, сообщил РИА Новости пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон Дужик.
Ранее сообщалось, что утечка хлорсодержащей жидкости произошла в комнате для подготовки воды, из бассейна были эвакуированы 30 человек, на месте работало одно отделение сотрудников МЧС, которое произвело смывку хлорсодержащего вещества.
Два человека из бассейна были доставлены в медучреждение, еще двое вызвали "скорую" на дом. Трое из четырех обратившихся были госпитализированы под наблюдение врачей с признаками отравления хлором, один человек от госпитализации отказался. На этапе стационара у поступивших признаков отравления хлором врачи не выявили. Все были оставлены под наблюдение, как контактировавшие с реагентом.
"Сегодня утром всех отпустили (домой – ред.), у них отравление хлором не подтвердилось", – рассказал РИА Новости пресс-секретарь центра.