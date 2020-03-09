Врачи отпустили домой госпитализированных из бассейна в Кемерово

Два человека из бассейна были доставлены в медучреждение, еще двое вызвали "скорую" на дом. Трое из четырех обратившихся были госпитализированы под наблюдение врачей с признаками отравления хлором, один человек от госпитализации отказался. На этапе стационара у поступивших признаков отравления хлором врачи не выявили. Все были оставлены под наблюдение, как контактировавшие с реагентом.