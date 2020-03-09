Госдеп призвал граждан отказаться от путешествий на круизных лайнерах

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Госдепартамент США на фоне распространения коронавируса призвал американцев воздержаться от путешествий на круизных лайнерах.
"Граждане США, особенно люди с проблемами со здоровьем, не должны путешествовать на круизных лайнерах… CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний США - ред.) отмечают, что пожилые люди и путешественники, имеющие проблемы со здоровьем, должны избегать ситуаций, ставящих их в условия повышенного риска более серьезного заболевания. Это подразумевает избежание людных мест, поездок, которые не являются необходимыми", - говорится в заявлении.
Госдепартамент также сообщает, что, несмотря на эвакуацию пассажиров с круизных лайнеров в течение последних нескольких недель, граждане США не должны рассчитывать на эвакуационные рейсы.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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