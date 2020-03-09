Рубль утром опускается на международных торгах до 72,5 к доллару

По состоянию на 06.41 мск курс доллара к рублю растет до 72,5 рубля за доллар с уровня предыдущего закрытия в 68,9 рубля. Курс евро к рублю поднимается до 82,7 рубля за евро с уровня предыдущего закрытия в 80,3 рубля.