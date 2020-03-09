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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-09T12:39+0300
https://ria.ru/20200309/1568332301.html
Рубль утром опускается на международных торгах до 72,5 к доллару
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564225469_0:65:3127:1824_1036x0_80_0_0_75db6b064e729b86d9d8c2655b381c31.jpg
РИА Новости

Рубль утром опускается на международных торгах до 72,5 к доллару

07:32 09.03.2020 (обновлено: 12:39 09.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковРоссийский рубль и американский доллар
Российский рубль и американский доллар
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Российский рубль и американский доллар. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Курс рубля падает к доллару до 72,5 и к евро до 82,7 на фоне обрушения нефтяных котировок, вызванного выходом России из сделки ОПЕК+, свидетельствуют данные международных торгов.
По состоянию на 06.41 мск курс доллара к рублю растет до 72,5 рубля за доллар с уровня предыдущего закрытия в 68,9 рубля. Курс евро к рублю поднимается до 82,7 рубля за евро с уровня предыдущего закрытия в 80,3 рубля.
Нефтяные котировки обвалились более чем на 25% на фоне новостей о том, что пятницу по итогам заседания ОПЕК+ участники не смогли договориться о новых договорённостях — изменения их параметров либо продления срока действия. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса.
Здание Австралийской фондовой биржи в Сиднее
07:01Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Цена на нефть Brent падает на 30%
Основными для курса рубля являются торги на Московской бирже, там проходят основные объемы сделок и именно на них ориентируется ЦБ РФ при определении официальных курсов валют. Однако в этот понедельник на Мосбирже выходной, и торги начнутся только в 10.00 мск 10 марта. До этого единственным ориентиром по текущему курсу рубля выступает международный межбанковский валютный рынок Forex, хотя его котировки и менее релевантны в силу небольших объемов сделок. После открытия торгов в России участники Forex начнут использовать котировки с Мосбиржи.
На Мосбирже доллар понимался выше 70 рублей в последний раз в сентябре 2018 года, но ненадолго и только до 70,59 рубля. Поводом тогда стали санкции США по так называемому "делу Скрипаля". Евро дороже 80 рублей был в том же "санкционном" году: в сентябре доходил до 81,89 рубля, а после небольшой передышки подскакивал в декабре до 80,20 рубля.
Исторический минимум по курсу рубля был в январе 2016 года. К тому моменту на фоне бума сланцевой нефти в США котировки "черного золота" практически неуклонно падали в течение полутора лет, с уровня около 110 долларов за баррель марки Brent до 27 долларов как раз в январе 2016 года. Доллар в том месяце достигал 85,75 рубля, евро - 93,60 рубля.
Трейдер на площадке Нью-Йоркской фондовой биржи
04:57
Электронные торги фьючерсами S&P 500 в США приостановлены
12661515
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьСитуация на валютном рынкеРоссияОПЕКЭкономика
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