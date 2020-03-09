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На Камчатке сформировали две противолодочных ударных группы ВМФ
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РИА Новости

На Камчатке сформировали две противолодочных ударных группы ВМФ

07:07 09.03.2020 (обновлено: 11:16 09.03.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКорабли ТОФ
Корабли ТОФ
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Корабли ТОФ. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. На Тихоокеанском флоте сформированы две противолодочные ударные группы для поиска подлодок вероятного противника, сообщили журналистам в пресс-службе флота.

"В соединении кораблей охраны водного района войск и сил на северо-востоке России после успешной отработки боевыми кораблями задач в море с выполнением практических стрельб из всех видов корабельного оружия сформированы две корабельные противолодочные ударные группы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что данные группы будут защищать морские коммуникации, искать подлодки вероятного противника, патрулировать закрепленную за ними зону, а также демонстрировать флаг Российской Федерации и изучать отдаленные от места базирования районы.
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РоссияТихоокеанский флот ВМФ РоссииБезопасность
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