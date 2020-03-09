На Камчатке сформировали две противолодочных ударных группы ВМФ

"В соединении кораблей охраны водного района войск и сил на северо-востоке России после успешной отработки боевыми кораблями задач в море с выполнением практических стрельб из всех видов корабельного оружия сформированы две корабельные противолодочные ударные группы", — говорится в сообщении.