На Камчатке сформировали две противолодочных ударных группы ВМФ

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. На Тихоокеанском флоте сформированы две противолодочные ударные группы для поиска подлодок вероятного противника, сообщили журналистам в пресс-службе флота.
"В соединении кораблей охраны водного района войск и сил на северо-востоке России после успешной отработки боевыми кораблями задач в море с выполнением практических стрельб из всех видов корабельного оружия сформированы две корабельные противолодочные ударные группы", — говорится в сообщении.
Отмечается, что данные группы будут защищать морские коммуникации, искать подлодки вероятного противника, патрулировать закрепленную за ними зону, а также демонстрировать флаг Российской Федерации и изучать отдаленные от места базирования районы.
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