Disneyland в Шанхае частично восстанавливает работу некоторых объектов

"Shanghai Disneyland остаётся закрытым, мы продолжаем внимательно следить за условиями здоровья и безопасности, следуем рекомендациям правительства. Тем не менее, в качестве первого шага к открытию, Shanghai Disney Resort 9 марта частично восстановит работу с ограниченным количеством магазинов, ресторанов и мест отдыха и развлечений, которые будут доступны в Disneytown, Wishing Star Park и Shanghai Disney Hotel", - говорится в опубликованном заявлении.