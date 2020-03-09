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Disneyland в Шанхае частично восстанавливает работу некоторых объектов
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РИА Новости

Disneyland в Шанхае частично восстанавливает работу некоторых объектов

07:01 09.03.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПарк развлечений "Диснейленд"
Парк развлечений Диснейленд
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Парк развлечений "Диснейленд". Архивное фото
ПЕКИН, 9 мар – РИА Новости. Шанхайский тематический парк развлечений Disneyland, который закрылся из-за вспышки коронавируса, частично восстанавливает работу некоторых объектов, следует из заявления парка.
Шанхайский Disneyland временно приостановил работу 25 января в связи с распространением нового типа коронавируса в стране.
"Shanghai Disneyland остаётся закрытым, мы продолжаем внимательно следить за условиями здоровья и безопасности, следуем рекомендациям правительства. Тем не менее, в качестве первого шага к открытию, Shanghai Disney Resort 9 марта частично восстановит работу с ограниченным количеством магазинов, ресторанов и мест отдыха и развлечений, которые будут доступны в Disneytown, Wishing Star Park и Shanghai Disney Hotel", - говорится в опубликованном заявлении.
Уточняется, что все эти объекты будут оперировать с ограничениями и сокращенным графиком работы.
Все посетители должны пройти термометрию для того, чтобы пройти на территорию парка, а также соблюдать дистанцию друг от друга в магазинах, ресторанах и в очередях.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. По последним данным, число зараженных в материковом Китае составило 80 735 человек, скончались 3 119 людей, излечились 58 600 заболевших.
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КитайШанхайВ мире
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