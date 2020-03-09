Число случаев заражения коронавирусом в Австралии достигло 80

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Число случаев заражения новым типом коронавируса в Австралии достигло 80, зафиксировано три летальных исхода, сообщает местный минздрав.
Отмечается, что 22 человека из 80 заболевших уже излечились.
"По состоянию на 11.00 9 марта 2020 года, в Австралии 80 подтвержденных случаев коронавируса (COVID-19), в том числе три смерти", - говорится в сообщении минздрава.
Больше всего - 40 случаев - зафиксировано в штате Новый Южный Уэльс.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. По последним данным, число зараженных в материковом Китае составило 80 735 человек, скончались 3 119 людей, излечились 58 600 заболевших.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса