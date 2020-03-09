Спецрейс привез из Пхеньяна во Владивосток иностранных дипломатов

ВЛАДИВОСТОК, 9 мар - РИА Новости. Спецрейс Air Koryo привез из Спецрейс Air Koryo привез из Пхеньяна во Владивосток иностранных дипломатов, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.

Представитель авиакомпании отметил, что пока нет информации, будет ли этот рейс единственным.

Как ранее рассказал РИА Новости источник в дипломатической миссии КНДР, через Владивосток вернуться на родину планировали дипломаты из Швейцарии, Великобритании и Германии, а также ранее приглашенные в Пхеньян делегации.

Ранее информированный источник сообщал РИА Новости, что власти КНДР по просьбе европейских дипмиссий организуют рейс из Пхеньяна во Владивосток, чтобы сотрудники посольств могли вернуться в родные страны. По его словам, власти КНДР проинформировали о возможности улететь все европейские посольства в Пхеньяне. Российский дипломатический источник ранее говорил РИА Новости, что россиян этим бортом вывозить не планируется.

Сообщалось, что КНДР объявила о запуске "национальной чрезвычайной карантинной системы", усилила наблюдение и ввела всевозможные меры для предотвращения распространения коронавируса. Все рейсы авиакомпании Air China из Китая в КНДР на февраль были отменены, также отменили рейсы Air Koryo Пхеньян - Владивосток. Железнодорожное сообщение с Китаем и Россией приостановлено. Северная Корея организовала региональные диспетчерские пункты по всей стране, чтобы следить за выполнением мер по предотвращению распространения вируса.

Великобритании, Германии, Польши, Чехии, Швеции, В Пхеньяне работают более 20 посольств, европейских из них восемь: Болгарии Румынии и России. У Швейцарии в КНДР спецпредставительство.