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Спецрейс привез из Пхеньяна во Владивосток иностранных дипломатов
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РИА Новости

Спецрейс привез из Пхеньяна во Владивосток иностранных дипломатов

06:53 09.03.2020 (обновлено: 07:05 09.03.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСамолет северокорейской авиакомпании Air Koryo в аэропорту Владивостока
Самолет северокорейской авиакомпании Air Koryo в аэропорту Владивостока
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Самолет северокорейской авиакомпании Air Koryo в аэропорту Владивостока. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 9 мар - РИА Новости. Спецрейс Air Koryo привез из Пхеньяна во Владивосток иностранных дипломатов, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.
Представитель авиакомпании отметил, что пока нет информации, будет ли этот рейс единственным.
Как ранее рассказал РИА Новости источник в дипломатической миссии КНДР, через Владивосток вернуться на родину планировали дипломаты из Швейцарии, Великобритании и Германии, а также ранее приглашенные в Пхеньян делегации.
Ранее информированный источник сообщал РИА Новости, что власти КНДР по просьбе европейских дипмиссий организуют рейс из Пхеньяна во Владивосток, чтобы сотрудники посольств могли вернуться в родные страны. По его словам, власти КНДР проинформировали о возможности улететь все европейские посольства в Пхеньяне. Российский дипломатический источник ранее говорил РИА Новости, что россиян этим бортом вывозить не планируется.
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Сообщалось, что КНДР объявила о запуске "национальной чрезвычайной карантинной системы", усилила наблюдение и ввела всевозможные меры для предотвращения распространения коронавируса. Все рейсы авиакомпании Air China из Китая в КНДР на февраль были отменены, также отменили рейсы Air Koryo Пхеньян - Владивосток. Железнодорожное сообщение с Китаем и Россией приостановлено. Северная Корея организовала региональные диспетчерские пункты по всей стране, чтобы следить за выполнением мер по предотвращению распространения вируса.
В Пхеньяне работают более 20 посольств, европейских из них восемь: Болгарии, Великобритании, Германии, Польши, Чехии, Швеции, Румынии и России. У Швейцарии в КНДР спецпредставительство.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаПхеньянВладивостокКНДРВ мире
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