СМИ: в Ухане уже закрылись 11 из 14 временных госпиталей

"После начала эпидемии в Ухане ряд стадионов и выставочных центров были реконструированы во временные госпитали. Вместе с выпиской большого количества вылечившихся пациентов 11 из 14 временных госпиталей Уханя перешли в режим отдыха", - говорится в сообщении телеканала.

Эпидемиологическая ситуация в Китае, в том числе и в очаге эпидемии, провинции Хубэй, в последнее время улучшается.

По последним официальным данным в провинции Хубэй за прошедшие сутки подтвердили 36 случаев заражения (все 36 в городе Ухань), были выписаны 1 422 человека (1 163 в Ухане), зарегистрирован 21 летальный случай (18 в Ухане). С начала эпидемии в провинции выявили 67 743 заражения (49 948 в Ухане), при этом уже 43 433 пациента выздоровели, 3 007 человек скончались (2 388 в Ухане). В настоящее время в провинции болеют 18 303 человека, из них 4 991 находятся в тяжелом состоянии.