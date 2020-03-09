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2020-03-09T06:43+0300
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СМИ: в Ухане уже закрылись 11 из 14 временных госпиталей
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РИА Новости

СМИ: в Ухане уже закрылись 11 из 14 временных госпиталей

06:43 09.03.2020
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© REUTERS / China Daily Выписка пациента из больницы Лэйшеншань в городе Ухань
Выписка пациента из больницы Лэйшеншань в городе Ухань
© REUTERS / China Daily
ПЕКИН, 9 мар – РИА Новости. Уже 11 из 14 временных госпиталей Уханя, которые были организованы на стадионах и выставочных центрах, закрылись в связи с выпиской пациентов, сообщило Центральное телевидение Китая.
"После начала эпидемии в Ухане ряд стадионов и выставочных центров были реконструированы во временные госпитали. Вместе с выпиской большого количества вылечившихся пациентов 11 из 14 временных госпиталей Уханя перешли в режим отдыха", - говорится в сообщении телеканала.
Оставшиеся пациенты переведены в специализированные больницы, где принимают больных с коронавирусной инфекцией.
Эпидемиологическая ситуация в Китае, в том числе и в очаге эпидемии, провинции Хубэй, в последнее время улучшается.
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По последним официальным данным в провинции Хубэй за прошедшие сутки подтвердили 36 случаев заражения (все 36 в городе Ухань), были выписаны 1 422 человека (1 163 в Ухане), зарегистрирован 21 летальный случай (18 в Ухане). С начала эпидемии в провинции выявили 67 743 заражения (49 948 в Ухане), при этом уже 43 433 пациента выздоровели, 3 007 человек скончались (2 388 в Ухане). В настоящее время в провинции болеют 18 303 человека, из них 4 991 находятся в тяжелом состоянии.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. По последним данным, число зараженных в материковом Китае составило 80 735 человек, скончались 3 119 людей, излечились 58 600 заболевших.
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