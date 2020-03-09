Цена на нефть Brent падает на 30%

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Падение мировых цен на нефть марки Brent ускорилось до 30%, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.20 мск майский фьючерс марки Brent падает до 31,68 доллара за баррель. В ходе торгов показатель обновлял минимум с 12 января 2016 года, опускавшись до 31,38 доллара за баррель, однако затем смог отыграть часть падения.

Апрельский фьючерс марки WTI опускается на 32,8%, до 27,67 доллара за баррель. При этом показатель снижался до 29,73 долларов за баррель, что также является минимумом с 22 февраля 2016 года.

Как ранее сообщило агентство Блумберг , нынешнее падение нефтяных фьючерсов стало сильнейшим с 1991 года, когда завершилась война в Персидском заливе.

Нефтяные котировки обрушились на фоне новостей о том, что участники ОПЕК+ в пятницу не смогли продлить договоренности по сокращению добычи. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого.

По данным Блумберг, Саудовская Аравия планирует увеличить добычу нефти в апреле до 10 миллионов баррелей в сутки в ответ на отсутствие договоренности. При этом, как сообщили агентству источники, Эр-Рияд допускает повышение добычи нефти даже до 12 миллионов баррелей в сутки, тогда как сейчас этот показатель составляет 9,7 миллиона баррелей.