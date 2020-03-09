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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-09T12:39+0300
https://ria.ru/20200309/1568332013.html
Цена на нефть Brent падает на 30%
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/09/1568332391_0:84:3492:2048_1036x0_80_0_0_702530b1701c8b0f0cacb8681edabccc.jpg
РИА Новости

Цена на нефть Brent падает на 30%

07:01 09.03.2020 (обновлено: 12:39 09.03.2020)
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© AP Photo / Rick RycroftЗдание Австралийской фондовой биржи в Сиднее
Здание Австралийской фондовой биржи в Сиднее
© AP Photo / Rick Rycroft
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Падение мировых цен на нефть марки Brent ускорилось до 30%, об этом свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.20 мск майский фьючерс марки Brent падает до 31,68 доллара за баррель. В ходе торгов показатель обновлял минимум с 12 января 2016 года, опускавшись до 31,38 доллара за баррель, однако затем смог отыграть часть падения.
Апрельский фьючерс марки WTI опускается на 32,8%, до 27,67 доллара за баррель. При этом показатель снижался до 29,73 долларов за баррель, что также является минимумом с 22 февраля 2016 года.
Как ранее сообщило агентство Блумберг, нынешнее падение нефтяных фьючерсов стало сильнейшим с 1991 года, когда завершилась война в Персидском заливе.
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Нефтяные котировки обрушились на фоне новостей о том, что участники ОПЕК+ в пятницу не смогли продлить договоренности по сокращению добычи. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого.
По данным Блумберг, Саудовская Аравия планирует увеличить добычу нефти в апреле до 10 миллионов баррелей в сутки в ответ на отсутствие договоренности. При этом, как сообщили агентству источники, Эр-Рияд допускает повышение добычи нефти даже до 12 миллионов баррелей в сутки, тогда как сейчас этот показатель составляет 9,7 миллиона баррелей.
По оценке банка Goldman Sachs, на фоне паники на нефтяном рынке стоимость топлива теперь может упасть до 20 долларов за баррель.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьОПЕКСаудовская АравияBrentЭкономика
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