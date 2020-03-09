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РИА Наука
2020-03-09T14:08+0300
https://ria.ru/20200309/1568331984.html
Врачи объяснили, как смартфоны и компьютеры превращают мозг в "свалку"
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РИА Новости

Врачи объяснили, как смартфоны и компьютеры превращают мозг в "свалку"

07:03 09.03.2020 (обновлено: 14:08 09.03.2020)
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© Depositphotos / RawpixelМужчина работает за компьютером
Мужчина работает за компьютером
© Depositphotos / Rawpixel
Мужчина работает за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Чрезмерное использование смартфонов и компьютеров может вызвать переутомление мозга, что приведет к развитию деменции и депрессии, об этом сообщает Nikkei Style со ссылкой на мнение японских ученых.
По словам директора клиники памяти "Окумура" нейрохирурга Аюми Окумуры, в последнее время увеличилось количество случаев "нарушения памяти" у людей.
При этом такой диагноз ставят не только пожилым людям. В категории риска находятся лица от 30 до 60 лет. Именно они чаще пользуются компьютерами и смартфонами, перегружая свой мозг информацией. "Когда количество вводимой информации увеличивается, мозг не справляется с обработкой и превращается в свалку", — рассказал Окумура.
Смартфон. Архивное фото
9 августа 2018, 12:45РИА Наука
Ученые рассказали об опасности мобильных телефонов
Чтобы избежать этого, врачи советуют обязательно давать мозгу отдых, сокращать время пользования девайсами, а также хорошо высыпаться. Полезен и краткий 15-минутный сон во время обеденного перерыва.
Кроме того, специалисты рекомендуют не пользоваться гаджетами во время еды.
Ранее стало известно, что использование современных гаджетов ведет к мышечной гипотрофии, проблеме сухого глаза и близорукости, однако на развитие онкологических заболеваний мобильные телефоны и планшеты никак не влияют.
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РИА НаукаЯпония
Популярные комментарии
Пребывание в социальных сетях - всё равно что пребывание на свалке.
9 марта, 07:51
Весёлый Роджер
821003
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