Врачи объяснили, как смартфоны и компьютеры превращают мозг в "свалку"

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Чрезмерное использование смартфонов и компьютеров может вызвать переутомление мозга, что приведет к развитию деменции и депрессии, об этом сообщает Nikkei Style со ссылкой на мнение Чрезмерное использование смартфонов и компьютеров может вызвать переутомление мозга, что приведет к развитию деменции и депрессии, об этом сообщает Nikkei Style со ссылкой на мнение японских ученых.

По словам директора клиники памяти "Окумура" нейрохирурга Аюми Окумуры, в последнее время увеличилось количество случаев "нарушения памяти" у людей.

При этом такой диагноз ставят не только пожилым людям. В категории риска находятся лица от 30 до 60 лет. Именно они чаще пользуются компьютерами и смартфонами, перегружая свой мозг информацией. "Когда количество вводимой информации увеличивается, мозг не справляется с обработкой и превращается в свалку", — рассказал Окумура.

Чтобы избежать этого, врачи советуют обязательно давать мозгу отдых, сокращать время пользования девайсами, а также хорошо высыпаться. Полезен и краткий 15-минутный сон во время обеденного перерыва.

Кроме того, специалисты рекомендуют не пользоваться гаджетами во время еды.