У побережья Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,9

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Подземные толчки магнитудой 5,9 зафиксированы у побережья Калифорнии на западе США, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение произошло в 02.59 по времени UTC (05.59 мск). Эпицентр располагался в 86 километрах к западу от небольшого населенного пункта Петролия (Petrolia). Очаг землетрясения, по данным Геологической службы, залегал на глубине 2,2 километра.
По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда землетрясения составила 5,8.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.