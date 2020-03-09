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У побережья Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,9
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РИА Новости

У побережья Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,9

06:32 09.03.2020
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© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© Flickr / Matt Katzenberger
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Подземные толчки магнитудой 5,9 зафиксированы у побережья Калифорнии на западе США, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение произошло в 02.59 по времени UTC (05.59 мск). Эпицентр располагался в 86 километрах к западу от небольшого населенного пункта Петролия (Petrolia). Очаг землетрясения, по данным Геологической службы, залегал на глубине 2,2 километра.
По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда землетрясения составила 5,8.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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КалифорнияСШАВ мире
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