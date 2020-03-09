У побережья Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,9

Землетрясение произошло в 02.59 по времени UTC (05.59 мск). Эпицентр располагался в 86 километрах к западу от небольшого населенного пункта Петролия (Petrolia). Очаг землетрясения, по данным Геологической службы, залегал на глубине 2,2 километра.