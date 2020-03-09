В Китае 53 соцработника умерли, исполняя обязанности во время эпидемии

ПЕКИН, 9 мар - РИА Новости. Более 50 социальных работников погибли во время эпидемии, исполняя свои обязанности, почти все они – коммунисты, заявил представитель министерства гражданской администрации Китая Чэнь Юэлян.
"По состоянию на 8 марта, по всей стране в городах и сёлах погибли уже 53 социальных работника при исполнении служебных обязанностей во время эпидемии", - рассказал на пресс-конференции чиновник.
Он добавил, что 92,5% из них были членами Коммунистической партии Китая.
Социальные работники, как правило, это сотрудники домовых комитетов, которые оказывают базовые социальные услуги жилым районам.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. По последним данным, жертвами болезни в Китае уже стали 3119 человек.
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