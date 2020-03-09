Суды смогут отправлять пьяных рецидивистов на принудительное лечение

МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Российские суды могут получить право отправлять людей на принудительное лечение за неоднократные нарушения в состоянии алкогольного опьянения, сообщили РИА Новости в Российские суды могут получить право отправлять людей на принудительное лечение за неоднократные нарушения в состоянии алкогольного опьянения, сообщили РИА Новости в МВД России

По его данным, соответствующее положение (часть 9 статьи 8.39) предлагается включить в проект Процессуального кодекса об административных правонарушениях. Документ поступил на согласование в МВД из Минюста.

Согласно проекту, суд сможет обязать гражданина за неоднократные правонарушения в состоянии алкогольного опьянения "пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение от алкоголизма и (или) реабилитацию".