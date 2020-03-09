Главы военных ведомств Сеула провели совещание после пусков ракет КНДР

"Министр обороны Южной Кореи Чон Гён Ду, начальник Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Гён и глава Национальной службы разведки Со Хун по специальной линии связи провели срочное совещание, они проанализировали намерения Северной Кореи, которая сегодня утром произвела пуск снарядов малой дальности, и тщательно рассмотрели ситуацию с военной безопасностью на Корейском полуострове. Главы ведомств указали на то, что вслед за 28 февраля и 2 марта сегодняшние крупномасштабные огневые учения Северной Кореи не способствуют усилиям по установлению мира на Корейском полуострове", - отмечает президентская администрация Южной Кореи.