Главы военных ведомств Сеула провели совещание после пусков ракет КНДР

СЕУЛ, 9 мар – РИА Новости. Министр обороны Южной Кореи Чон Гён Ду, начальник управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Гён и глава Национальной службы разведки Со Хун по специальной линии связи провели срочное совещание в связи с пусками ракет КНДР, сообщила южнокорейская президентская администрация.
По данным администрации, совещание состоялось в понедельник в 8.15 (02.15 мск).
"Министр обороны Южной Кореи Чон Гён Ду, начальник Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Гён и глава Национальной службы разведки Со Хун по специальной линии связи провели срочное совещание, они проанализировали намерения Северной Кореи, которая сегодня утром произвела пуск снарядов малой дальности, и тщательно рассмотрели ситуацию с военной безопасностью на Корейском полуострове. Главы ведомств указали на то, что вслед за 28 февраля и 2 марта сегодняшние крупномасштабные огневые учения Северной Кореи не способствуют усилиям по установлению мира на Корейском полуострове", - отмечает президентская администрация Южной Кореи.
Ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что КНДР утром в понедельник провела пуск ракет малой дальности нескольких видов в сторону Японского моря из района аэродрома Сондок в провинции Хамгён-Намдо. Предполагается, что пуски - это продолжение прошедших 28 февраля и 2 марта объединенных ударных учений. В этот раз максимальная дальность полета ракет КНДР составила около 200 километров, высота около 50 километров.
Первый пуск ракет в 2020 году КНДР провела 2 марта в 12.37 (06.37 мск) в сторону Японского моря из региона недалеко от порта Вонсан. Дальность полета ракет составила около 240 километров, высота около 35 километров. Позже КНДР заявила, что лидер КНДР Ким Чен Ын на месте руководил учениями дальнобойной артиллерии Корейской Народной Армии, что стало продолжением объединенных военных учений, прошедших 28 февраля.