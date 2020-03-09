Пуски КНДР могут быть частью военных учений, считают в Южной Корее

"Пуски в этот раз скорее всего являются продолжением объединенных военных учений 28 февраля и 2 марта и представляют собой объединенные учения артиллерии с использованием нескольких видов снарядов. Мы выражаем сильное сожалению по поводу таких действий Северной Кореи, которые противоречат (межкорейскому -ред.) "военному соглашению 19 сентября" (2018 года – ред), которое включало договоренность прикладывать усилия ради снижения военной напряженности на Корейском полуострове и установления доверия", - сообщили южнокорейские военные.

Последний раз в 2019 году КНДР произвела пуск двух снарядов малой дальности, РЗСО крупного калибра в сторону Японского моря 28 ноября 2019 года. Они пролетели примерно 380 километров, высота составила 97 километров, время между двумя пусками – 30 секунд. Позже КНДР заявила, что это была "окончательная проверка" сверхкрупной пусковой установки РСЗО. Пусками руководил лидер КНДР Ким Чен Ын, который выразил "огромное удовлетворение" их результатом.