Пуски КНДР могут быть частью военных учений, считают в Южной Корее

СЕУЛ, 9 мар – РИА Новости. Пуски КНДР возможно являются продолжением объединенных учений и противоречат межкорейскому военному соглашению, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Ранее сообщалось, что КНДР произвела пуск ракет малой дальности нескольких видов из района аэродрома Сондок в провинции Хамгён-Намдо в сторону Японского моря, наивысшая дальность полета составила примерно 200 километров, высота 50 километров.
"Пуски в этот раз скорее всего являются продолжением объединенных военных учений 28 февраля и 2 марта и представляют собой объединенные учения артиллерии с использованием нескольких видов снарядов. Мы выражаем сильное сожалению по поводу таких действий Северной Кореи, которые противоречат (межкорейскому -ред.) "военному соглашению 19 сентября" (2018 года – ред), которое включало договоренность прикладывать усилия ради снижения военной напряженности на Корейском полуострове и установления доверия", - сообщили южнокорейские военные.
КНДР провела первый пуск ракет в 2020 году 2 марта в 12.37 (06.37 мск) в сторону Японского моря из региона недалеко от порта Вонсан. Дальность полета ракет составила около 240 километров, высота около 35 километров. Позже КНДР заявила, что лидер КНДР Ким Чен Ын на месте руководил учениями дальнобойной артиллерии Корейской Народной Армии, что стало продолжением объединенных военных учений, прошедших 28 февраля.
Последний раз в 2019 году КНДР произвела пуск двух снарядов малой дальности, РЗСО крупного калибра в сторону Японского моря 28 ноября 2019 года. Они пролетели примерно 380 километров, высота составила 97 километров, время между двумя пусками – 30 секунд. Позже КНДР заявила, что это была "окончательная проверка" сверхкрупной пусковой установки РСЗО. Пусками руководил лидер КНДР Ким Чен Ын, который выразил "огромное удовлетворение" их результатом.