Курс доллара на международных торгах превысил 73 рубля

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном рынке валютном после 30%-го обрушения цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.
Доллар рос до 73,29 рубля (максимум с марта 2016 года), евро до 82,2 рубля (максимум с февраля 2016 года).
Сейчас доллар торгуется по 72,77 рубля, евро по 83,79.
На валютном рынке Московской биржи торги еще не открылись. Рынок Forex не всегда корректно отображает реальную стоимость валюты в момент, когда закрыта Московская биржа и нет информации от тех, чьи данные и заявления влияют на курс.
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