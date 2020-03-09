Курс доллара на международных торгах превысил 73 рубля

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном рынке валютном после 30%-го обрушения цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.

Доллар рос до 73,29 рубля (максимум с марта 2016 года), евро до 82,2 рубля (максимум с февраля 2016 года).

Сейчас доллар торгуется по 72,77 рубля, евро по 83,79.