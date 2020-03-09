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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-03-09T05:11+0300
https://ria.ru/20200309/1568331521.html
В Алеппо восстановили главную городскую больницу
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РИА Новости

В Алеппо восстановили главную городскую больницу

05:11 09.03.2020
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкГород Алеппо в Сирии
Город Алеппо в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Город Алеппо в Сирии. Архивное фото
АЛЕППО (Сирия), 9 мар - РИА Новости. Власти Сирии восстановили работу главной больницы Алеппо, там работает 21 отделение с современным автоматизированным оборудованием и более сотни специалистов.
"Мы, наконец, вышли на необходимый уровень. Но нам все-равно еще не хватает специалистов. Кто-то уехал во время войны, кто-то погиб", - рассказал российским журналистам заведующий отделением хирургии Манаф Шарбаджи.
Университетский госпиталь продолжал работу во время военных действий и неоднократно подвергался обстрелам боевиков, но врачи продолжали принимать пациентов. После освобождения города больницу начали восстанавливать. Сначала, по словам медиков, пытались купить американское оборудование, но из-за санкций это оказалось невозможно. Сейчас госпиталь оснастили современным европейским оборудованием.
"Наша задача - работать очень быстро. Сейчас мы это можем. Как только больной поступает в отделение скорой помощи, мы приступаем к работе. Все это благодаря тому, что теперь у нас есть новое оборудование", - делится медсестра Сухха Каддур.
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Нет больше проблем и с кровью для переливания: небольшие запасы есть в самой больнице, кроме того необходимый материал оперативно привозят из центрального банка крови Алеппо, который находится в ведении минобороны Сирии.
"Во время войны было трудно обеспечить все потребности, учитывая, что было много раненых. Теперь любое количество привезут из банка, который находится в центре города", - поясняет сотрудник лаборатории крови Ахмед Даниял. По словам медика, с пополнением банка тоже нет сложностей: кровь сдают студенты-медики и добровольцы, которые быстро откликаются на призывы по радио и телевидению о сдаче крови.
"У моей мамы нашли жидкость в легких. Сделали маленькую операцию и всю жидкость откачали. Как нам раньше не хватало такой больницы", - поделилась местная жительница Мамлюда Хасан.
Сейчас университетский госпиталь принимает больных не только из Алеппо, но и из других населенных пунктов Сирии. Там также проходят практику около 600 медиков-студентов, которые вскоре станут полноценными специалистами.
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Война в СирииСирияАлеппоВ мире
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