В Алеппо восстановили главную городскую больницу

АЛЕППО (Сирия), 9 мар - РИА Новости. Власти Сирии восстановили работу главной больницы Алеппо, там работает 21 отделение с современным автоматизированным оборудованием и более сотни специалистов.

"Мы, наконец, вышли на необходимый уровень. Но нам все-равно еще не хватает специалистов. Кто-то уехал во время войны, кто-то погиб", - рассказал российским журналистам заведующий отделением хирургии Манаф Шарбаджи.

Университетский госпиталь продолжал работу во время военных действий и неоднократно подвергался обстрелам боевиков, но врачи продолжали принимать пациентов. После освобождения города больницу начали восстанавливать. Сначала, по словам медиков, пытались купить американское оборудование, но из-за санкций это оказалось невозможно. Сейчас госпиталь оснастили современным европейским оборудованием.

"Наша задача - работать очень быстро. Сейчас мы это можем. Как только больной поступает в отделение скорой помощи, мы приступаем к работе. Все это благодаря тому, что теперь у нас есть новое оборудование", - делится медсестра Сухха Каддур.

Нет больше проблем и с кровью для переливания: небольшие запасы есть в самой больнице, кроме того необходимый материал оперативно привозят из центрального банка крови Алеппо, который находится в ведении минобороны Сирии.

"Во время войны было трудно обеспечить все потребности, учитывая, что было много раненых. Теперь любое количество привезут из банка, который находится в центре города", - поясняет сотрудник лаборатории крови Ахмед Даниял. По словам медика, с пополнением банка тоже нет сложностей: кровь сдают студенты-медики и добровольцы, которые быстро откликаются на призывы по радио и телевидению о сдаче крови.

"У моей мамы нашли жидкость в легких. Сделали маленькую операцию и всю жидкость откачали. Как нам раньше не хватало такой больницы", - поделилась местная жительница Мамлюда Хасан.