Специалисты пояснили, в какой бак выбрасывать цветы после праздника

"После праздника цветы должны сменить вазы на бак для смешанных отходов - они не перерабатываются. Возможно, кто-то захочет измельчить их в диспоузере, но не со всеми цветами это можно сделать. Все-таки не рекомендуется перемалывать сильноволокнистые продукты: стебли цветов (хризантемы, розы)", - сообщили в компании.