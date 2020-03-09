Специалисты пояснили, в какой бак выбрасывать цветы после праздника

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Цветы, которые на 8 марта традиционно дарят женщинам, не относятся к перерабатываемым отходам, поэтому их следует выбрасывать в контейнер для смешанных отходов, пояснили РИА Новости в региональном мусорном операторе, компании "Эколайн".
"После праздника цветы должны сменить вазы на бак для смешанных отходов - они не перерабатываются. Возможно, кто-то захочет измельчить их в диспоузере, но не со всеми цветами это можно сделать. Все-таки не рекомендуется перемалывать сильноволокнистые продукты: стебли цветов (хризантемы, розы)", - сообщили в компании.
Специалисты посоветовали покупать и дарить цветы в горшках.
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