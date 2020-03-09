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Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать ювелирные изделия
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РИА Новости

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать ювелирные изделия

04:59 09.03.2020 (обновлено: 11:36 09.03.2020)
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© Fotolia / KzenonПродажа ювелирных изделий
Продажа ювелирных изделий
© Fotolia / Kzenon
Продажа ювелирных изделий. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, на что нужно обратить внимание, чтобы купить качественное ювелирное изделие.

"Будьте внимательны, покупайте ювелирные изделия в специализированных магазинах с хорошей репутацией. <...> Изделия из драгоценных металлов и/или драгоценных камней всегда должны иметь индивидуальную упаковку, оттиски государственного пробирного клейма <...>, а также ярлыки пломбы без каких-либо дефектов", — сообщается на сайте ведомства.

На ярлыках должна быть информация о виде драгоценного металла, артикуле, пробе, массе, виде и характеристиках вставок. Также на ярлыке должны быть указаны цены на изделие, в том числе цена за один грамм без вставок.
Если изделие украшают натуральные бриллианты или изумруды, продаваться они могут только при наличии сертификата на каждый камень или партию камней. Покупатель всегда имеет право ознакомиться с сертификатом.
Отмечается, что если в кассовом чеке не указаны наименование товара, его артикул, проба, вид и характеристики драгоценного камня, то вместе с товаром продавец обязан предоставить товарный чек, на котором должны быть указаны имя продавца, дата продажи и цена с подписью того, кто непосредственно продал изделие.
Специалисты ведомства подчеркивают: вся информация о дефектах украшения или о том, что оно ношеное, должна быть прописана в товарном чеке, на ярлыке или в любых других документах, которые отдаются покупателю вместе с изделием.
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Экономика
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