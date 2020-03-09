В Южной Корее рассказали о запущенных КНДР ракетах

СЕУЛ, 9 мар - РИА Новости. КНДР провела пуски ракет малой дальности, наивысшая высота полета составила примерно 50 километров, дальность - примерно 200 километров, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Ранее сообщалось о пуске трех неопознанных снарядов с аэродрома Сондок в провинции Хамгён-Намдо в сторону Японского моря.
"Наши военные засекли сегодня в 7.36 (1.36 мск) несколько ракет малой дальности разных видов, пущенных Северной Кореей из района Сондок на северо-восток в сторону Японского моря. В этот раз наивысшая дальность составила примерно 200 километров, высота – примерно 50 километров, разведывательные службы США и РК анализируют дополнительную информацию", - информирует Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.