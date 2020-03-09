Goldman Sachs не исключил падения стоимости нефти до 20 долларов

" ОПЕК и Россия начали нефтяную войну, что может подтолкнуть нефть к падению до 20 долларов за баррель", - говорится в докладе банка.

Сложившаяся ситуация, по мнению аналитика Goldman Sachs Дэмиена Курвалина, записку которого в воскресенье цитирует Yahoo Finance, в корне меняет прогнозы для рынков нефти и газа. Производители дешевой нефти будут наращивать поставки, чтобы заставить производителей с более высокими издержками снизить добычу, считает он.