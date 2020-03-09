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Блогер из Польши оценила жизнь в Москве с ребенком
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РИА Новости

Блогер из Польши оценила жизнь в Москве с ребенком

04:28 09.03.2020 (обновлено: 14:02 09.03.2020)
64383
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосква
Москва
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Жизнь в Москве не отличается от жизни в больших польских городах, однако наиболее приспособлена российская столица для детей. Такое мнение в интервью польскому ресурсу Gazeta.pl высказала автор блога "Мама в Москве" Анна Голембевская.
Голембевская вместе с мужем переехала из Польши в Россию, поскольку главе семейства предложили работу в Москве. Она воспитывает маленького ребенка и делится своими впечатлениями о стране в своем блоге.
Знакомые, как призналась блогер, рассказывали о "ходящих по улицам белых медведях", "бедности и пустых магазинах", но она своими глазами увидела, что российская столица не сильно отличается от крупного польского города за исключением цен, которые здесь выше.
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Особое внимание Голембевская уделила "детскому" вопросу. По ее словам, россияне трепетно относятся к детям. "Они не просто их любят, у меня сложилось впечатление, что москвичи их лелеют и балуют".
Однако быть матерью в Москве довольно тяжело. Голембевская до сих пор не пользуется московским метро из-за того, что не все станции оборудованы лифтом для колясок. Также в городе много магазинов, располагающихся в полуподвалах или на высоких первых этажах, куда трудно забраться с коляской.
При этом Голембевская отметила, что в Москве в каждом дворе есть детская площадка. И это не просто одинокие качели, а на самом деле интересные разноцветные комплексы, в которых бурлит жизнь. В российской столице проводят много интересных занятий для детей, работает множество самых разных клубов, игровых залов, детских уголков.
"Думаю, в Москве действительно хорошо быть ребенком", — отметила Голембевская. Она добавила, что матерью тяжело быть в любой точке мира, так что россиянки тоже должны уставать, как все остальные, но по ним, по признанию блогера, этого не скажешь.
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РоссияПольшаМоскваОбщество
Популярные комментарии
Москва..не сильно отличается от крупных польских городов - чего несёт..блогерша. магазины в полуподвальных помещениях, в метро она попасть не может с коляской .деревня
9 марта, 05:11
Александр Смирнов
58171008
Не понимаю клуш, которые не могут взять ребёнка на руки. Коляска для прогулок, а не покупок в подвалах.
9 марта, 11:07
Эдик Камушкин
1910000
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