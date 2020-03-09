Блогер из Польши оценила жизнь в Москве с ребенком

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Жизнь в Жизнь в Москве не отличается от жизни в больших польских городах, однако наиболее приспособлена российская столица для детей. Такое мнение в интервью польскому ресурсу Gazeta.pl высказала автор блога "Мама в Москве" Анна Голембевская.

Голембевская вместе с мужем переехала из Польши в Россию, поскольку главе семейства предложили работу в Москве. Она воспитывает маленького ребенка и делится своими впечатлениями о стране в своем блоге.

Знакомые, как призналась блогер, рассказывали о "ходящих по улицам белых медведях", "бедности и пустых магазинах", но она своими глазами увидела, что российская столица не сильно отличается от крупного польского города за исключением цен, которые здесь выше.

Особое внимание Голембевская уделила "детскому" вопросу. По ее словам, россияне трепетно относятся к детям. "Они не просто их любят, у меня сложилось впечатление, что москвичи их лелеют и балуют".

Однако быть матерью в Москве довольно тяжело. Голембевская до сих пор не пользуется московским метро из-за того, что не все станции оборудованы лифтом для колясок. Также в городе много магазинов, располагающихся в полуподвалах или на высоких первых этажах, куда трудно забраться с коляской.

При этом Голембевская отметила, что в Москве в каждом дворе есть детская площадка. И это не просто одинокие качели, а на самом деле интересные разноцветные комплексы, в которых бурлит жизнь. В российской столице проводят много интересных занятий для детей, работает множество самых разных клубов, игровых залов, детских уголков.