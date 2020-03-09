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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-09T12:40+0300
https://ria.ru/20200309/1568331061.html
Эксперт предсказал передел рынка нефти в пользу Саудовской Аравии
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568176444_0:17:2464:1403_1036x0_80_0_0_d0ccfdd99150d6a0117bdc18ee3c9333.jpg
РИА Новости

Эксперт предсказал передел рынка нефти в пользу Саудовской Аравии

04:11 09.03.2020 (обновлено: 12:40 09.03.2020)
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© AP Photo / Matthew BrownДобыча нефти
Добыча нефти
© AP Photo / Matthew Brown
Добыча нефти. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости, Екатерина Соболь. Наиболее вероятный сценарий, который предстоит пережить нефтяному рынку после распада сделки ОПЕК+, это его передел: за счёт демпинга Саудовская Аравия вытеснит из рыночных ниш многих производителей, включая США, которые ориентируются в добыче на себестоимость, заявил РИА Новости управляющий директор Berkeley Research Group LLC и бывший член Федеральной комиссии США по энергорегулированию (FERC) Бранко Терзик.
"Мировой спрос на нефть значительно снизился из-за Китая, в то время как запасы (нефти) на суше и в танкерах значительно возросли. ОПЕК не может в достаточной степени сократить поставки без кооперации с Россией", - заявил он РИА Новости.
"Наиболее вероятный сценарий, что Саудовская Аравия, с самой низкой себестоимостью нефти, может так снизить цены на нефть, что вытеснит (с рынка) США и других производителей", - считает он.
Эпидемия коронавируса в последние месяцы оказала огромное влияние на глобальный нефтяной рынок: международная сделка по сокращению нефтедобычи ОПЕК+ распалась - из-за разных взглядов её участников на состояние рынка.
Нефтяные вышки в Маккитрике, штат Калифорния
Вчера, 10:10
СМИ: Эр-Рияд нарастит добычу нефти, чтобы оказать давление на Россию
Министр энергетики России Александр Новак по итогам напряжённых переговоров стран ОПЕК+ в пятницу сообщил, что с 1 апреля, когда истекут предыдущие договорённости, сделка перестанет существовать, и никаких обязательств у её участников больше не будет. Он также рассказал РИА Новости, что кооперация ОПЕК+ продолжится в рамках Хартии о бессрочном сотрудничестве, и бывшие партнёры по сделке будут следить за рынком в формате министерского мониторингового комитета.
Агентство Блумберг сообщило в воскресенье, что Саудовская Аравия планирует увеличить добычу нефти в апреле до 10 миллионов баррелей в сутки в ответ на отсутствие договоренности между ОПЕК+ и Россией по результатам последних переговоров.
Как сообщили агентству источники, Эр-Рияд допускает повышение добычи нефти даже до 12 миллионов баррелей в сутки. По сравнению с мартовскими показателями - 9,7 миллиона в день, подобное повышение "повергло бы рынки в хаос" на фоне уже ударившего по спросу коронавируса.
Стоимость нефти марки Brent в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ рухнула на треть, до 31,43 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Данные приводятся на на 01.02 мск. К 01.23 мск Brent отыграла часть падения и торгуется по 35,6 доллара (падение на 21%). В последний раз Brent опускалась до 31,5 доллара во время проседания в январе 2016 года, а до этого - весной 2004 года.
Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR
7 марта, 13:45
В SOCAR отметили устойчивость операций, несмотря на подешевевшую нефть
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьСитуация на нефтяном рынкеОПЕКСаудовская АравияЭкономика
Популярные комментарии
«И другие производители» это, если что, и Россия. У саудитов самая низкая себестоимость добычи, они могут сделать нефть и по 20 бакс. Курс рубля рухнет в два раза - по традиции, в два раза вырастут цены. Резервов хватит чтобы платить пенсии, но не хватит чтобы их повысить и не хватит, тем более, на зарплаты. Досидит ли Путин до 24-го года - не факт.
9 марта, 04:42
Stan Popovsky
3001012
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