Лазарев расплакался на музыкальном шоу "Ну-ка, все вместе"

МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Певец Певец Сергей Лазарев не смог сдержать эмоции во время эфира музыкального шоу "Ну-ка, все вместе". Соответствующее видео опубликовано в YouTube

Певец эмоционально отреагировал на исполнение песни участницей конкурса из Мурманской области. На это обратили внимание другие участники передачи, включая ведущего Николая Баскова.

"Просто это невероятно было, очень здорово. Это очень сложно объяснить, это такой полет. Это было грандиозное выступление. Ваше выступление напоминает хождение по канату", - заявил Лазарев.

По его словам, ради подобных эмоций и стоит жить. "Это правда очень здорово. Браво", — резюмировал певец.