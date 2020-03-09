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Лазарев расплакался на музыкальном шоу "Ну-ка, все вместе"
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РИА Новости

Лазарев расплакался на музыкальном шоу "Ну-ка, все вместе"

03:53 09.03.2020 (обновлено: 04:17 09.03.2020)
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Певец Сергей Лазарев не смог сдержать эмоции во время эфира музыкального шоу "Ну-ка, все вместе". Соответствующее видео опубликовано в YouTube.
Певец эмоционально отреагировал на исполнение песни участницей конкурса из Мурманской области. На это обратили внимание другие участники передачи, включая ведущего Николая Баскова.
"Просто это невероятно было, очень здорово. Это очень сложно объяснить, это такой полет. Это было грандиозное выступление. Ваше выступление напоминает хождение по канату", - заявил Лазарев.
По его словам, ради подобных эмоций и стоит жить. "Это правда очень здорово. Браво", — резюмировал певец.
"Ну-ка, все вместе" – вокальное шоу, в котором принимают участие исполнители из России и других стран. Выступления участников оценивает жюри из 100 человек, куда входят известные певцы, композиторы и музыканты.
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РоссияСергей ЛазаревШоу-бизнес
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