Тед Круз ушел на карантин из-за возможного заражения коронавирусом

"Мне сообщили, что десять дней назад на CPAC я коротко взаимодействовал с человеком с симптомами, анализы на COVID-19 которого оказались положительными. Это взаимодействие заключалось в коротком разговоре и рукопожатии", - говорится в заявлении на сайте сенатора.

Круз рассказал, что у него нет симптомов заболевания, он чувствует себя хорошо, добавив, что медики оценивают шансы заражения как крайне низкие. "Тем не менее, из лишней осторожности и из-за того, что я часто контактирую со своими избирателями в рамках своих обязанностей, … я решил остаться дома в Техасе на этой неделе до окончания 14-дневного периода после контакта во время CPAC", - заявил Круз.