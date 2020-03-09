В Албании выявили первые два случая заражения коронавирусом

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Первые два случая заражения новым коронавирусом зафиксированы в Албании: заболели отец и сын, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на минздрав.
По данным Рейтер, заболевшие вернулись из Италии, состояние обоих стабильно, осложнений не зафиксировано.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса