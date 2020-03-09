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https://ria.ru/20200309/1568330805.html
В США ищут владеющего русским лингвиста в рамках дела против Никулина
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РИА Новости

В США ищут владеющего русским лингвиста в рамках дела против Никулина

03:38 09.03.2020 (обновлено: 04:45 09.03.2020)
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© Flickr / Eric E JohnsonЗал судебных заседаний в США
Зал судебных заседаний в США
© Flickr / Eric E Johnson
Зал судебных заседаний в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Гособвинение и защита обвиняемого в хакерстве в США россиянина Евгения Никулина в преддверии суда над ним ищут переводчика со свободным русским языком из ФБР, чтобы он прояснил значение глагола "ломать", следует из документов, размещенных в понедельник в судебной базе.
"Сейчас идет поиск лингвиста, который сможет дать показания во время суда. Такой лингвист должен свободно владеть русским языком и, вероятнее всего, быть сотрудником ФБР", - говорится в документе.
Этот человек должен будет проверить корректность перевода одного из разговоров Никулина с собеседницей, которая в тексте названа "Аня".
"Адвокат защиты считает, что обвиняемый употребляет слово "поломать" (слово в документе написано по-русски - ред.) в звонке из тюрьмы. Адвокат защиты утверждает, что это слово буквально переводится как "ломать", а не "взламывать", - сказано в документе. Обвинение же считает, что там было использовано слово "сломать", которое в документе также написано на русском и которое, по мнению обвинения, значит "взламывать сайты".
Евгений Никулин
7 августа 2019, 18:20
Обвиняемого в США Никулина лишили частного адвоката
В изложенном на английском языке переводе разговора Никулин якобы говорит, что "взламывает сайты 24/7", а потом поправляется, что "взламывал". Потом он просит собеседницу найти выходы на некоего Артемия Неважно и говорит, что "хочет взломать тюрьму", потом повторяет это еще раз, упоминая, что там "глупые правила". Обвинение заявляет, что готово пойти на рассмотрение вопроса до или после судебного заседания.
Никулина обвиняют в кибератаках на сайты LinkedIn, Dropbox, Formspring и на частные компьютеры в 2012-2013 годах. Обвинение предъявлено по семи пунктам, некоторые из них предусматривают срок заключения до 10 лет.
Чешская полиция в сотрудничестве с ФБР США задержала Никулина в Праге 5 октября 2016 года. Россиянин обвиняется американскими властями в незаконном получении доступа к данным различных сайтов с целью мошенничества. В марте 2018 года Чехия выдала Никулина в США, хотя в апреле того же года конституционный суд Чехии отменил это решение задним числом.
Зал судебных заседаний в Фениксе, США
5 декабря 2019, 06:04
На суд Никулина в США вызовут свидетелями агентов ФБР
628101547
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РоссияФБРЕвгений НикулинСШАВ мире
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