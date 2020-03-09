Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 3119 человек

ПЕКИН, 9 мар - РИА Новости. Число подтверждённых случаев Число подтверждённых случаев коронавируса Китае за сутки возросло на 40 и достигло 80 735, 22 человека скончались, 1535 выздоровели и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 80 735 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 19 016 человек (5111 человек находятся в тяжелом состоянии), 58 600 человек выписаны из больниц, 3119 скончались", - говорится в сообщении госкомитета.

За последние сутки по всей стране были выявлены 40 новых случаев заражения, из больниц выписали 1 535 человек, скончались 22 человека (21 – в провинции Хубэй, один – в провинции Гуандун), зарегистрированы 60 случаев с подозрением на коронавирус. Сейчас в общей сложности зарегистрирован 421 случай с подозрением на новый тип коронавируса, более 20 тысяч человек, имевших тесный контакт с больными, находятся под медицинским наблюдением, указывается в сообщении.

В провинции Хубэй, очаге эпидемии, за сутки подтвердили 36 случаев заражения (все 36 в городе Ухань), были выписаны 1 422 человека (1 163 в Ухане), зарегистрирован 21 летальный случай (18 в Ухане). С начала эпидемии в провинции выявили уже 67 743 заражения (49 948 в Ухане), при этом уже 43 433 пациента выздоровели, 3 007 человек скончались (2 388 в Ухане). В настоящее время в провинции болеют 18 303 человека, из них 4 991 находятся в тяжелом состоянии.

Уточняется, что из 40 новых случаев заражения, зарегистрированных за последние сутки, четыре случая (все в провинции Ганьсу) были ввозными. В общей сложности по всему Китаю зарегистрировано уже 67 завозных случаев заражения. Отдельно в Гонконге выявлено 114 случаев заражения (из них три человека скончались, 59 выздоровели), в Макао нашли десять инфицированных (все 10 уже выписаны), на Тайване заразились 45 человек (из них один скончался и 15 вылечились).