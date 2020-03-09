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2020-03-09T03:31+0300
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Эксперт раскритиковал немецкий список продуктов для карантина по COVID
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РИА Новости

Эксперт раскритиковал немецкий список продуктов для карантина по COVID

03:31 09.03.2020
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© AP Photo / dpa/Guido KirchnerМедработники доставляют в больницу пациента, зараженного коронавирусом в земле Северный Рейн-Вестфалия
Медработники доставляют в больницу пациента, зараженного коронавирусом в земле Северный Рейн-Вестфалия
© AP Photo / dpa/Guido Kirchner
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Список продуктов, необходимый жителям Германии на случай карантина по коронавирусу, не выдерживает критики, его составлял человек, который не разбирается в теме, заявил РИА Новости бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей, заслуженный спасатель России Александр Гофштейн.
Ранее в Германии опубликовали список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай десятидневного карантина по коронавирусу. Профильное ведомство рекомендует иметь дома на одного человека 20 литров питьевой воды, 3,5 килограмма крупы, хлеба, картофеля, макарон или риса, 2,5 килограмма консервированных овощей и орехов, 4 килограмма сухофруктов и консервированных фруктов, 2,6 килограмма молока и молочных продуктов, 1,5 килограмма мяса, рыбы, яиц или яичного порошка, 400 граммов жиров и масла, а также достаточно сахара, меда, муки, бульонных кубиков, печенья и шоколада.
"Список совершенно дикий, неавторитетный, ничем не подкрепляется - ни знаниями, ни фамилиями, ни научными титулами. С подбором продуктов просто смешно. Человек, который это писал, понятия не имеет, о чем говорит", - заявил Гофштейн, комментируя содержимое перечня.
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Он считает, что в неприкосновенный запас продуктов на случай ЧС в первую очередь должны входить консервы и питьевая вода, которая может оказаться в дефиците.
"Надо не мясо, не молоко брать с собой. Надо брать консервы, которые в своем составе имеют воду - они сэкономят воду в расходовании и у них калорий гораздо больше", - объяснил Гофштейн.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3042, излечились более 53,7 тысяч. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 267 человек.
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