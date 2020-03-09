На Филиппинах выявили четыре новых случая заражения коронавирусом

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Четыре новых случаев заражения Четыре новых случаев заражения коронавирусом выявлено на Филиппинах , общее число заболевших достигло десяти, сообщает местный минздрав.

Ранее сообщалось о шести подтвержденных случаях заболевания. Тогда же минздрав зафиксировал первый случай передачи вируса от человека к человеку внутри страны.

"Министерство здравоохранения сообщило о четырех новых случаях коронавирусной инфекции 2019 года (COVID-19), таким образом, общее число подтвержденных случаев в стране достигло десяти", - говорится в сообщении минздрава Филиппин.

Седьмой заболевший – 38-летний тайваньский мужчина. Он контактировал с тайваньцем, который ездил на Филиппины и по возвращении на Тайвань у него выявили заражение COVID-19. Восьмой выявленный случай –32-летний филиппинец, который ездил в Японию . Девятый заболевший – 86-летний американец, который посещал Южную Корею и был в США

Десятый подтвержденный случай – 57-летний филиппинец, который не выезжал за пределы страны. Специалисты выясняют, каким образом он заразился. Все четверо заболевших госпитализированы.