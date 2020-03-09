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На Филиппинах выявили четыре новых случая заражения коронавирусом
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РИА Новости

На Филиппинах выявили четыре новых случая заражения коронавирусом

03:22 09.03.2020
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© AP Photo / Bullit MarquezВид на Филиппины
Вид на Филиппины
© AP Photo / Bullit Marquez
Вид на Филиппины. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Четыре новых случаев заражения коронавирусом выявлено на Филиппинах, общее число заболевших достигло десяти, сообщает местный минздрав.
Ранее сообщалось о шести подтвержденных случаях заболевания. Тогда же минздрав зафиксировал первый случай передачи вируса от человека к человеку внутри страны.
"Министерство здравоохранения сообщило о четырех новых случаях коронавирусной инфекции 2019 года (COVID-19), таким образом, общее число подтвержденных случаев в стране достигло десяти", - говорится в сообщении минздрава Филиппин.
Седьмой заболевший – 38-летний тайваньский мужчина. Он контактировал с тайваньцем, который ездил на Филиппины и по возвращении на Тайвань у него выявили заражение COVID-19. Восьмой выявленный случай –32-летний филиппинец, который ездил в Японию. Девятый заболевший – 86-летний американец, который посещал Южную Корею и был в США.
Десятый подтвержденный случай – 57-летний филиппинец, который не выезжал за пределы страны. Специалисты выясняют, каким образом он заразился. Все четверо заболевших госпитализированы.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаФилиппиныВ мире
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