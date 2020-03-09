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2020-03-09T11:27+0300
https://ria.ru/20200309/1568330544.html
Диетолог рассказала о неожиданной пользе картофельного сока
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РИА Новости

Диетолог рассказала о неожиданной пользе картофельного сока

03:05 09.03.2020 (обновлено: 11:27 09.03.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПроверка продуктов в лаборатории Роспотребнадзора
Проверка продуктов в лаборатории Роспотребнадзора
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Молодой картофель помогает поддерживать красоту и здоровье. Как именно, рассказала в интервью радио Sputnik врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева.
Картофель — один из основных продуктов питания для большинства россиян. Этот корнеплод — чемпион по содержанию фосфора, калия, магния, витаминов и полезной растительной клетчатки. Степень пользы картофеля определяется тем, насколько он молод, рассказала в интервью радио Sputnik профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог, руководитель "Клиники Маргариты Королевой" Маргарита Королева.

"Сырой картофель используется в народной медицине для регенерации ран, например после ожогов, для омоложения организма, потому что имеет в составе антиоксиданты, что позволяет поддерживать красоту и увлажненность кожи. Сок сырого картофеля используют для стимуляции работы кишечника и для снижения кислотности желудочного сока у людей, у которых повышенную кислотность, язвенные болезни. Также для лечения лор-органов, для лечения верхних отделов пищеварительного тракта", — рассказала Маргарита Королева.

При правильных условиях хранения сок молодого картофеля можно использовать в питании.
"Важно, где картофель произрастал — в каких почвах, чем его удобряли, поливали, что использовали при выращивании. В составе могут быть нитраты. Сами по себе они не вредны, но при хранении картофеля и в организме человека они могут превратиться в нитриты и нитрозамины, которые имеют канцерогенный эффект. Количество нитритов увеличивается при длительном хранении, особенно в условиях высоких температур — от пяти градусов и выше. Чтобы нитриты не накапливались, картофель надо хранить в холодильнике, а также тщательно срезать кожицу", — рассказала Маргарита Королева.
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Маргарита КоролеваЗдоровьеФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Общество
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