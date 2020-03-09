Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-09T12:40+0300
https://ria.ru/20200309/1568330456.html
Доллар подорожал до 72 рублей из-за резкого падения цены на нефть
https://cdn25.img.ria.ru/images/155926/74/1559267406_0:240:3077:1971_1036x0_80_0_0_b67d52c2a7bc8f6238f9f5261b90063b.jpg
РИА Новости

Доллар подорожал до 72 рублей из-за резкого падения цены на нефть

02:53 09.03.2020 (обновлено: 12:40 09.03.2020)
596099
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.
Доллар рос до 72,4 рубля (максимум с марта 2016 года), евро до 82,2 рубля (максимум с февраля 2016 года).
Сейчас доллар торгуется по 72,04 рубля, евро — по 82,1 рубля.
На валютном рынке Московской биржи торги пока не ведутся. Рынок Forex не всегда корректно отображает реальную стоимость валюты в момент, когда закрыта Московская биржа и нет информации от тех, чьи данные и заявления влияют на курс.
Нефтяные вышки в Маккитрике, штат Калифорния
Вчера, 10:10
СМИ: Эр-Рияд нарастит добычу нефти, чтобы оказать давление на Россию
Стоимость нефти марки Brent в понедельник снизилась сразу на 14 долларов, потеряв в цене 31%, WTI подешевела на 27%, до 30,27 доллара за баррель.
Падение цен на нефть спровоцировал провал переговоров стран — участниц сделки ОПЕК+, которые в пятницу не смогли согласовать новые параметры соглашения либо продлить срок действия текущих договоренностей. В результате с 1 апреля все обязательства участников соглашения ограничивать добычу топлива отменяются.
3831495874183381
Обсудить 522
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьСитуация на валютном рынкеСитуация на нефтяном рынкекурс рубляРубльРоссияГК Forex ClubЭкономика
Популярные комментарии
Соловьёв сказал, что типа не страшно, и вообще, какая вам разница.
9 марта, 03:36
КМКалинка Малинкова
15211146877
оойй, все пропало, все пропало, все пропало, все пропало. как все плохо, как все плохо, ой ой ой каак теперь жить то, как жить то теперь. не попить теперь дом периньон, ай ай ай, ой бедные инвалиды пенсионного возраста, ой все билеты в турцию подорожают как же теперь свою пятую то точку свозить то отдохнуть, ой не сделать мне селфи в своем инстаграме чтоб такие же как я обделенные интеллектом меня полайкали, ой все плохо, все плохо. не купить теперь долларов то мне. ой все
9 марта, 03:45
НЕНиколай Ефимов
8647128184
Рекомендуем
Пенсионное удостоверение
В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
Коронавирус
Китайский эксперт назвали сроки окончания эпидемии коронавируса
Медработник осуществляет замер температуры у мужчины в здании Шанхайской фондовой биржи
"Сегодня — первый день паники": косвенных жертв коронавируса миллиарды
Нефтяные вышки
"На рынке прольется кровь": мировые СМИ — об обрушении нефтяных цен
Президент РФ Владимир Путин и президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси во время неформального ужина в ресторане Высота 5642 в Сочи
Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель
Ветер в Москве
Синоптики пообещали резкое похолодание в Москве в конце недели
Медицинские работники
Власти Москвы разъяснили правила карантина по коронавирусу
Автомобиль сервиса московского каршеринга
Автовладельцы на грани нервного срыва: каршеринг захватил все стоянки
Трейдер на площадке Нью-Йоркской фондовой биржи
Электронные торги фьючерсами S&P 500 в США приостановлены
Здание Австралийской фондовой биржи в Сиднее
Цена на нефть Brent падает на 30%
Американские доллары
Курс доллара на международных торгах превысил 73 рубля
Пункт обмена валют
Московские обменники продают доллары по прежним курсам
Москва
Блогер из Польши оценила жизнь в Москве с ребенком
Участники демонстрации держат флаг Украины у памятника Тарасу Шевченко в Харькове
Автор строк "Никогда мы не будем братьями" рассказала о конце Украины
В больнице Белгорода
В Белгороде прокомментировали случай COVID-19 у местной жительницы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:41Турция заявила о нейтрализации 18 членов курдских формирований в Сирии
19:38Большой театр представил оперу Бриттена "Маленький трубочист"
19:34ВОЗ заявила о реальной угрозе пандемии коронавируса
19:32В Тунисе число зараженных коронавирусом увеличилось до пяти
19:29В Запорожье девочка погибла из-за упавшей на нее скульптуры
19:22Трамп раскритиковал реакцию стран на ситуацию с коронавирусом
19:17В Иране назвали отсутствие сделки ОПЕК+ неожиданным
19:12В Ростовской области проверяют видео с избиением школьницы женщиной
19:12Силуанов рассказал о ситуации в российской экономике
19:07Директор МакSим рассказала о самочувствии певицы после выписки
19:06На Кипре выявили два первых случая заражения коронавирусом
19:02В Москве госпитализировали актрису Галину Киндинову
19:01Новак рассказал о мерах по защите отечественного рынка нефтепродуктов
18:56Новак рассказал о переговорах по продлению сделки ОПЕК+
18:52Новак оценил ситуацию на нефтяном рынке
18:45Число заболевших коронавирусом в мире превысило 109 тысяч человек
18:39Мишустин провел совещание по экономическим вопросам
18:35В Германии зафиксировали два случая смерти от коронавируса
18:33В Дублине из-за COVID-19 отменили парад в честь Дня святого Патрика
18:31В Чехии выявили три новых случая заражения коронавирусом
Лента новостейМолния