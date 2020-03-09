В Японии призвали суда к осторожности из-за пусков ракет КНДР

ТОКИО, 9 мар - РИА Новости. Береговая охрана Японии предупредила суда, что в Японское море упали ракеты КНДР, запущенные в понедельник, сообщило агентство Киодо.
По его данным, судам рекомендовано проявлять осторожность.
Ранее сообщалось, что исключительной экономической зоны Японии ракеты не достигли. Правительство Японии полагает, что ракеты были баллистическими.
Агентство Рёнхап со ссылкой на военных Южной Кореи ранее отмечало, что Северная Корея провела пуски как минимум трех ракет в сторону Японского моря из района Сондок провинции Хамгён-Намдо. Неделей ранее КНДР провела, как утверждается, артиллерийские учения с использованием двух ракет малого радиуса действия.