Названы крупнейшие в мире экспортеры оружия

"Снижение объема поставок российского оружия в Индию (основная страна — покупатель оружия из России) привело к резкому снижению объема российского экспорта вооружений. Рост экспорта российского оружия в Египет и Ирак не смог компенсировать снижение общего объема продаж в 2015-2019 годах", — приводятся в докладе слова Александры Куимовой, исследователя Программы вооружений и военных расходов SIPRI.

В прошлогоднем докладе института об экспорте оружия в 2014-2018 годах уже говорилось о снижении объема поставок продукции российского ВПК на 17%. В пресс-службе "Ростеха" тогда заявили, что эти данные не соответствуют действительности, поскольку за последние десять лет фиксируется рост объемов продаж по линии военно-технического сотрудничества.