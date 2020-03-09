СМИ: КНДР провела пуск неопознанных снарядов

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. КНДР провела пуск трех ракет в направлении Японского моря, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных.
Ранее агентство информировало о пуске "по меньшей мере одного неопознанного снаряда".
По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, пуск ракет малой дальности разных типов был проведен в 07:36 по местному времени (01:36 мск) их района Сондок в провинции Хамгён-Намдо.
"Наивысшая дальность составила примерно 200 километров, высота — примерно 50 километров, разведывательные службы США и РК анализируют дополнительную информацию", — говорится в сообщении.
В свою очередь, агентство Киодо передает со ссылкой на японское правительство, что КНДР провела в понедельник пуски баллистических ракет. Исключительной экономической зоны Японии они не достигли.
Береговая охрана Японии рекомендовала находящимся в Японском море судам проявлять осторожность.
Это уже второе испытание с начала месяца: 2 марта Северная Корея провела пуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря. До этого КНДР произвела пуск двух снарядов РСЗО крупного калибра 28 ноября 2019 года.
В прошлом году Северная Корея испытала 13 ракет и реактивных снарядов. В ООН называют подобные мероприятия Пхеньяна нарушением резолюции Совбеза.