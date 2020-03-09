СМИ: КНДР провела пуск неопознанных снарядов

Люди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР

© AP Photo / Ahn Young-joon Люди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. КНДР провела пуск трех ракет в направлении Японского моря , сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных.

Ранее агентство информировало о пуске "по меньшей мере одного неопознанного снаряда".

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, пуск ракет малой дальности разных типов был проведен в 07:36 по местному времени (01:36 мск) их района Сондок в провинции Хамгён-Намдо.

"Наивысшая дальность составила примерно 200 километров, высота — примерно 50 километров, разведывательные службы США и РК анализируют дополнительную информацию", — говорится в сообщении.

В свою очередь, агентство Киодо передает со ссылкой на японское правительство, что КНДР провела в понедельник пуски баллистических ракет. Исключительной экономической зоны Японии они не достигли.

Береговая охрана Японии рекомендовала находящимся в Японском море судам проявлять осторожность.

Это уже второе испытание с начала месяца: 2 марта Северная Корея провела пуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря. До этого КНДР произвела пуск двух снарядов РСЗО крупного калибра 28 ноября 2019 года.