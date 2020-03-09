Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-09T11:01+0300
https://ria.ru/20200309/1568330106.html
СМИ: КНДР провела пуск неопознанных снарядов
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/09/1568335155_0:81:3071:1808_1036x0_80_0_0_90e94d54db6d830593cd972e18bb795a.jpg
РИА Новости

СМИ: КНДР провела пуск неопознанных снарядов

02:05 09.03.2020 (обновлено: 11:01 09.03.2020)
7916
© AP Photo / Ahn Young-joonЛюди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР
Люди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР
© AP Photo / Ahn Young-joon
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. КНДР провела пуск трех ракет в направлении Японского моря, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных.
Ранее агентство информировало о пуске "по меньшей мере одного неопознанного снаряда".
По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, пуск ракет малой дальности разных типов был проведен в 07:36 по местному времени (01:36 мск) их района Сондок в провинции Хамгён-Намдо.

"Наивысшая дальность составила примерно 200 километров, высота — примерно 50 километров, разведывательные службы США и РК анализируют дополнительную информацию", — говорится в сообщении.

В свою очередь, агентство Киодо передает со ссылкой на японское правительство, что КНДР провела в понедельник пуски баллистических ракет. Исключительной экономической зоны Японии они не достигли.
Береговая охрана Японии рекомендовала находящимся в Японском море судам проявлять осторожность.
Это уже второе испытание с начала месяца: 2 марта Северная Корея провела пуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря. До этого КНДР произвела пуск двух снарядов РСЗО крупного калибра 28 ноября 2019 года.
В прошлом году Северная Корея испытала 13 ракет и реактивных снарядов. В ООН называют подобные мероприятия Пхеньяна нарушением резолюции Совбеза.
Пхеньян
7 марта, 15:05
В МИД КНДР ответили на критику учений со стороны Евросоюза
5959235
Обсудить 4
Японское мореЮжная КореяКНДРВ мире
Рекомендуем
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Доллар подорожал до 72 рублей из-за резкого падения цены на нефть
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива
Украинский депутат решил приехать на парад Победы в Москву
Пенсионное удостоверение
В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
Нефтяные вышки
Стоимость нефти Brent на открытии торгов рухнула более чем на 30%
Коронавирус
Китайский эксперт назвали сроки окончания эпидемии коронавируса
Южнокорейские военные в защитном снаряжении в городе Дэгу
Число охваченных коронавирусом стран превысило 100
Медработник осуществляет замер температуры у мужчины в здании Шанхайской фондовой биржи
"Сегодня — первый день паники": косвенных жертв коронавируса миллиарды
Здание Австралийской фондовой биржи в Сиднее
Мировые цены на нефть пробили прежний минимум
Президент РФ Владимир Путин и президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси во время неформального ужина в ресторане Высота 5642 в Сочи
Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель
Сотрудники правоохранительных органов во Франции
Неизвестный открыл стрельбу в парижской мечети
Москва
Блогер из Польши оценила жизнь в Москве с ребенком
Нефтяные вышки
"На рынке прольется кровь": мировые СМИ — об обрушении нефтяных цен
Добыча нефти
Падение цен на нефть Brent оказалось сильнейшим с 1991 года
Корабли ТОФ
На Камчатке сформировали две противолодочных ударных группы ВМФ
Американские доллары
Курс доллара на международных торгах превысил 73 рубля
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:41Турция заявила о нейтрализации 18 членов курдских формирований в Сирии
19:38Большой театр представил оперу Бриттена "Маленький трубочист"
19:34ВОЗ заявила о реальной угрозе пандемии коронавируса
19:32В Тунисе число зараженных коронавирусом увеличилось до пяти
19:29В Запорожье девочка погибла из-за упавшей на нее скульптуры
19:22Трамп раскритиковал реакцию стран на ситуацию с коронавирусом
19:17В Иране назвали отсутствие сделки ОПЕК+ неожиданным
19:12В Ростовской области проверяют видео с избиением школьницы женщиной
19:12Силуанов рассказал о ситуации в российской экономике
19:07Директор МакSим рассказала о самочувствии певицы после выписки
19:06На Кипре выявили два первых случая заражения коронавирусом
19:02В Москве госпитализировали актрису Галину Киндинову
19:01Новак рассказал о мерах по защите отечественного рынка нефтепродуктов
18:56Новак рассказал о переговорах по продлению сделки ОПЕК+
18:52Новак оценил ситуацию на нефтяном рынке
18:45Число заболевших коронавирусом в мире превысило 109 тысяч человек
18:39Мишустин провел совещание по экономическим вопросам
18:35В Германии зафиксировали два случая смерти от коронавируса
18:33В Дублине из-за COVID-19 отменили парад в честь Дня святого Патрика
18:31В Чехии выявили три новых случая заражения коронавирусом
Лента новостейМолния