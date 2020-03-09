В Камеруне восемь человек погибли при нападении вооруженных людей

"Восемь погибших, есть раненые – таков итог террористического нападения, которое было совершено вчера в субботу в районе Галим в департаменте Бамбуто в Западном регионе. В числе жертв два полицейских, две женщины-жандарма и четверо гражданских", - говорится в Twitter-аккаунте канала CRTVweb. После атаки нападавшие вернулись на свои базы, которые расположены в соседнем Северо-Западном регионе.