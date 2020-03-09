СМИ: Эр-Рияд из-за коронавируса запретил въезд гражданам девяти стран

КАИР, 9 мар – РИА Новости. Власти Саудовской Аравии решили запретить поездки своих граждан в девять стран из-за угрозы распространения коронавируса и ввели запрет на въезд в страну гражданам этих стран, сообщает госагентство SPA со ссылкой на источник в МВД королевства.
"Стремясь защитить здоровье граждан и резидентов правительство королевства решило временно приостановить поездки граждан в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Ливан, Сирию, Южную Корею, Египет, Италию и Ирак, а также запретить въезд граждан этих стран или тех, кто находился в них за последние 14 дней", - сказал источник.
Также решено приостановить авиасообщение с вышеупомянутыми странами, за исключением грузовых рейсов и рейсов с целью эвакуации жителей королевства.
Ранее в воскресенье минздрав королевства объявил об 11 случаях коронавируса в стране, агентство SPA сообщало об 11 случаях заражения в провинции Эль-Катиф со ссылкой на источник в МВД.
Власти соседнего Катара временно запретили въезд в страну гражданам 14 стран в рамках борьбы с коронавирусом.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса