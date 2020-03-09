СМИ: Эр-Рияд из-за коронавируса запретил въезд гражданам девяти стран

"Стремясь защитить здоровье граждан и резидентов правительство королевства решило временно приостановить поездки граждан в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Ливан, Сирию, Южную Корею, Египет, Италию и Ирак, а также запретить въезд граждан этих стран или тех, кто находился в них за последние 14 дней", - сказал источник.