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Ситуация в Судане
2020-03-09T12:41+0300
https://ria.ru/20200309/1568329781.html
Стоимость нефти Brent на открытии торгов рухнула более чем на 30%
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1568054831_80:0:3000:1642_1036x0_80_0_0_8890434c9363346226adf29feffc60f4.jpg
РИА Новости

Стоимость нефти Brent на открытии торгов рухнула более чем на 30%

01:15 09.03.2020 (обновлено: 12:41 09.03.2020)
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© AP Photo / Gary KazanjianНефтяные вышки
Нефтяные вышки
© AP Photo / Gary Kazanjian
Нефтяные вышки. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Стоимость нефти марки Brent в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ рухнула почти на треть, до 31,43 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.
На минимуме в 01.02 мск баррель североморской смеси подешевел сразу на 14 долларов, потеряв в цене 31%. В последний раз Brent опускалась до 31,5 доллара в январе 2016 года, а до этого - весной 2004 года.
Стоимость нефти марки WTI упала на 27%, до 30,27 доллара за баррель. WTI в последний раз опускалась до 30,3 доллара в 2016-м и 2003 годах.
К 01.23 мск Brent отыграла часть падения и торгуется по 35,6 доллара (падение на 21%). В 01.23 стоимость достигает 32,9 доллара.

Распад сделки ОПЕК+

Состоявшиеся в пятницу переговоры стран-участниц сделки ОПЕК+ завершились провалом, поскольку стороны не смогли согласовать новые параметры сделки либо продлить срок действия текущих договоренностей. Так, Россия выступала за сохранение действующих условий, а Саудовская Аравия предлагала дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля все обязательства участников соглашения ограничивать добычу топлива отменяются.
Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. До конца 2019 года договоренность предусматривала снижение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018-го, а для текущего квартала альянс сократил производство нефти на 1,7 миллиона баррелей.
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Ситуация в СуданеСитуация на нефтяном рынкеЦены на нефтьОПЕКBrentЭкономика
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