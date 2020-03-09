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Катар запретил въезд гражданам 14 стран из-за коронавируса
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РИА Новости

Катар запретил въезд гражданам 14 стран из-за коронавируса

00:55 09.03.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкКатар
Катар
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Катар. Архивное фото
КАИР, 9 мар – РИА Новости. Власти Катара временно запретили въезд в страну гражданам 14 стран в рамках борьбы с коронавирусом.
"Из-за распространения коронавируса начиная с 9 марта вступает в действие временный запрет на въезд в Катар для граждан Бангладеш, КНР, Египта, Индии, Ирана, Ирака, Ливана, Непала, Пакистана, Филиппин, Южной Кореи, Шри-Ланки, Сирии и Таиланда", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Катара.
Отмечается, что решение затрагивает и туристов, и обладателей вида на жительство в Катаре.
Власти страны призвали граждан отказаться от путешествий за исключением насущной необходимости. Национальный авиаперевозчик Qatar Airways ранее прекратил полеты в Италию.
На настоящий момент в Катаре выявлены восемь случаев заболевания коронавирусом у людей, побывавших в Иране.
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