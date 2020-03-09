Катар запретил въезд гражданам 14 стран из-за коронавируса

"Из-за распространения коронавируса начиная с 9 марта вступает в действие временный запрет на въезд в Катар для граждан Бангладеш, КНР, Египта, Индии, Ирана, Ирака, Ливана, Непала, Пакистана, Филиппин, Южной Кореи, Шри-Ланки, Сирии и Таиланда", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Катара.