В Британии третий пациент скончался от коронавируса

ЛОНДОН, 9 мар - РИА Новости, Денис Ворошилов. Третий случай смерти от коронавируса зафиксирован в Великобритании, сообщил главный врач Англии Крис Уитти.
Число случаев заражения коронавирусом в Великобритании увеличилось в воскресенье до 273. В субботу число зараженных коронавирусом составляло 206 человек. Двое скончавшихся ранее - пожилые люди.
Согласно заявлению Уитти, умершему в воскресенье мужчине было более 60 лет. Он недавно вернулся из Италии и после появления симптомов коронавируса был помещен в больницу северного Манчестера. Выясняется, с кем контактировал мужчина после прибытия в Британию.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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