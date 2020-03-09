Транзит грузов в "оранжевую" зону севера Италии идет без ограничений

"Введенные сегодня ограничения не запрещают поездки по подтвержденной рабочей необходимости", - подчеркивают в министерстве. Согласно информации властей, передвижение на любом виде транспорта предусматривает необходимость иметь документ, его может потребовать полиция в случае проверки.

Согласно декрету, во всей Италии закрыты музеи, театры и кино, отменены все гражданские и религиозные церемонии, включая похороны и службы в церквях.

По состоянию на воскресенье число жертв коронавируса в Италии за сутки увеличилось на 133 - до 366, заражений стало больше на 1,5 тысячи. Таким образом, в Италии в целом зарегистрировано 7375 случаев заражения новым коронавирусом. Список заразившихся в воскресенье пополнился известными представителями властных структур стран. Так, положительный тест сдали президент Пьемонта Альберто Чирио, а также глава Генштаба сухопутных войск Сальваторе Фарина. В субботу стало известно, что президент столичной области Лацио, лидер входящей в правящую коалицию Италии Демократической партии Никола Дзингаретти заразился коронавирусом.