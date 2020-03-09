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Транзит грузов в "оранжевую" зону севера Италии идет без ограничений
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РИА Новости

Транзит грузов в "оранжевую" зону севера Италии идет без ограничений

00:26 09.03.2020
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкРаботница аптеки в Италии
Работница аптеки в Италии
© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
Работница аптеки в Италии
РИМ, 9 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Транзит грузов в "оранжевую" зону - регионы севера Италии, где введены дополнительные меры защиты из-за вспышки коронавируса - осуществляется без ограничений, заявило министерство транспорта и инфраструктуры страны.
"Введенные сегодня ограничения не запрещают поездки по подтвержденной рабочей необходимости", - подчеркивают в министерстве. Согласно информации властей, передвижение на любом виде транспорта предусматривает необходимость иметь документ, его может потребовать полиция в случае проверки.
"Товары могут поступать и покидать затронутые территории. Деятельность транспортных перевозчиков является рабочей потребностью", - уточняет минтранс.
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Новый декрет Совета министров Италии затрагивает область Ломбардия, а также 14 провинций в областях Эмилия-Романья, Марке, Пьемонт и Венето. Въезд и выезд, а также перемещения внутри новой зоны разрешены только при необходимости, например, по работе или по состоянию здоровья. Ограничения коснулись свыше 16 миллионов итальянцев, однако на практике препятствий для передвижения пока не установлено. Вместе с тем декрет отменил действовавшие ранее две "красные" зоны, где с конца февраля находились около 50 тысяч человек.
Согласно декрету, во всей Италии закрыты музеи, театры и кино, отменены все гражданские и религиозные церемонии, включая похороны и службы в церквях.
По состоянию на воскресенье число жертв коронавируса в Италии за сутки увеличилось на 133 - до 366, заражений стало больше на 1,5 тысячи. Таким образом, в Италии в целом зарегистрировано 7375 случаев заражения новым коронавирусом. Список заразившихся в воскресенье пополнился известными представителями властных структур стран. Так, положительный тест сдали президент Пьемонта Альберто Чирио, а также глава Генштаба сухопутных войск Сальваторе Фарина. В субботу стало известно, что президент столичной области Лацио, лидер входящей в правящую коалицию Италии Демократической партии Никола Дзингаретти заразился коронавирусом.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаИталияВ мире
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