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Число охваченных коронавирусом стран превысило 100
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РИА Новости

Число охваченных коронавирусом стран превысило 100

00:21 09.03.2020 (обновлено: 11:48 09.03.2020)
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© REUTERS / Kim Kyung-HoonЮжнокорейские военные в защитном снаряжении в городе Дэгу
Южнокорейские военные в защитном снаряжении в городе Дэгу
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Число заражений новым типом коронавируса в мире достигло 105 586, коронавирус затронул уже 101 страну, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
Вирус за последние сутки зафиксирован в Болгарии, Коста-Рике, Молдавии, Французской Гвиане, на Мальдивах, Мальте, датских Фарерских островах и на французском карибском острове Мартиника.
За пределами Китая за последние 24 часа были зафиксированы 3610 новых случаев заражения, 71 человек скончался.

Распространение коронавируса в мире

В конце прошлого года власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем болезни оказался коронавирус нового типа — 2019-nCoV. Как полагают ученые, люди заразились вирусом, употребив в пищу мясо диких животных.
ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Заболеванию дали официальное название Covid-19.
В России зарегистрировали 17 случаев коронавирусной инфекции, из них два — у граждан Китая, 14 — у граждан России, вернувшихся из Италии, один — у гражданина Италии. Обоих китайцев и одного из россиян уже выписали из больницы.
Скорость распространения нового коронавируса
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Скорость распространения нового коронавируса
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаВОЗКитайВ мире
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