Число охваченных коронавирусом стран превысило 100

Вирус за последние сутки зафиксирован в, на, датских Фарерских островах и на французском карибском острове

Распространение коронавируса в мире

В конце прошлого года власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем болезни оказался коронавирус нового типа — 2019-nCoV. Как полагают ученые, люди заразились вирусом, употребив в пищу мясо диких животных.

В России зарегистрировали 17 случаев коронавирусной инфекции, из них два — у граждан Китая, 14 — у граждан России, вернувшихся из Италии, один — у гражданина Италии. Обоих китайцев и одного из россиян уже выписали из больницы.