Неизвестный открыл стрельбу в парижской мечети

Источники в полиции сообщили каналу, что в районе 20.00 (22.00 мск) вооруженный мужчина вошел во внутренний двор мечети в 19-м округе столицы и выстрелил в другого человека. После этого он уехал на мотороллере, его местонахождение неизвестно. По имеющимся данным, в момент стрельбы он был в шлеме.
Канал добавляет, что жизни получившего ранения ничего не угрожает.
По словам источников BFMTV, французские правоохранители считают основной версией стрельбы у мечети конфликт на личной почв.
"Мы склоняемся к тому, что это было сведение личных счетов с конкретным человеком, место не имеет значения", - сказал телеканалу источник, близкий к расследованию.
Возбуждено дело о покушении на убийство, расследованием занимается судебная полиция.