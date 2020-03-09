Неизвестный открыл стрельбу в парижской мечети

Источники в полиции сообщили каналу, что в районе 20.00 (22.00 мск) вооруженный мужчина вошел во внутренний двор мечети в 19-м округе столицы и выстрелил в другого человека. После этого он уехал на мотороллере, его местонахождение неизвестно. По имеющимся данным, в момент стрельбы он был в шлеме.