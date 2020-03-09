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Неизвестный открыл стрельбу в парижской мечети
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РИА Новости

Неизвестный открыл стрельбу в парижской мечети

00:19 09.03.2020 (обновлено: 04:49 09.03.2020)
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© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во Франции
Сотрудники правоохранительных органов во Франции
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Сотрудники правоохранительных органов во Франции. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Неизвестный открыл стрельбу на территории мечети на северо-востоке Парижа вечером в воскресенье, один человек получил ранения, сообщает телеканал BFMTV.
Источники в полиции сообщили каналу, что в районе 20.00 (22.00 мск) вооруженный мужчина вошел во внутренний двор мечети в 19-м округе столицы и выстрелил в другого человека. После этого он уехал на мотороллере, его местонахождение неизвестно. По имеющимся данным, в момент стрельбы он был в шлеме.
Канал добавляет, что жизни получившего ранения ничего не угрожает.
По словам источников BFMTV, французские правоохранители считают основной версией стрельбы у мечети конфликт на личной почв.
"Мы склоняемся к тому, что это было сведение личных счетов с конкретным человеком, место не имеет значения", - сказал телеканалу источник, близкий к расследованию.
Возбуждено дело о покушении на убийство, расследованием занимается судебная полиция.
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