Миссия из Италии, Германии и Греции пролетит над территорией России

"В период с 9 по 13 марта в рамках реализации Международного договора по открытому небу совместная миссия Италии, Германии и Греции выполнит наблюдательный полет над территорией России на румынском самолете наблюдения Ан-030 с аэродрома Кубинка", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применение предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.
Кроме того, Россия планирует полет на российском самолете наблюдения Ан-30Б над Венгрией с 9 по 13 марта с аэродрома Папа. Максимальная дальность полета составит 1080 километров. Российский самолет будет выполнять полет по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а венгерские специалисты на его борту будут контролировать применение аппаратуры наблюдения и соблюдение положений.
Добавляется, что российская группа наблюдателей планирует посетить Норвегию для ознакомления с определенными видами военной деятельности. Российские представители посетят учебные районы и полигоны, а также получат брифинги о проводимом военными Норвегии международном учении "Холодный ответ— 2020".
25 февраля, 00:07США, Канада и Норвегия выполнят наблюдательный полет над Россией