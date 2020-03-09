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Миссия из Италии, Германии и Греции пролетит над территорией России
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РИА Новости

Миссия из Италии, Германии и Греции пролетит над территорией России

00:09 09.03.2020 (обновлено: 11:22 09.03.2020)
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© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкСамолет воздушного наблюдения и аэрофотосъёмки Ан-30 на торжественных мероприятиях, приуроченных к празднованию дня воздушного флота РФ на военном аэродроме Левашово
Самолет воздушного наблюдения и аэрофотосъёмки Ан-30 на торжественных мероприятиях, приуроченных к празднованию дня воздушного флота РФ на военном аэродроме Левашово
© РИА Новости / Игорь Руссак
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Совместная миссия Италии, Германии и Греции выполнит наблюдательный полет над территорией России на румынском самолете Ан-30 с аэродрома Кубинка, сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"В период с 9 по 13 марта в рамках реализации Международного договора по открытому небу совместная миссия Италии, Германии и Греции выполнит наблюдательный полет над территорией России на румынском самолете наблюдения Ан-030 с аэродрома Кубинка", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применение предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.
Кроме того, Россия планирует полет на российском самолете наблюдения Ан-30Б над Венгрией с 9 по 13 марта с аэродрома Папа. Максимальная дальность полета составит 1080 километров. Российский самолет будет выполнять полет по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а венгерские специалисты на его борту будут контролировать применение аппаратуры наблюдения и соблюдение положений.
Добавляется, что российская группа наблюдателей планирует посетить Норвегию для ознакомления с определенными видами военной деятельности. Российские представители посетят учебные районы и полигоны, а также получат брифинги о проводимом военными Норвегии международном учении "Холодный ответ— 2020".
Самолет Saab 340
25 февраля, 00:07
США, Канада и Норвегия выполнят наблюдательный полет над Россией
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РоссияАн-30ГерманияГрецияИталияБезопасностьВ мире
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