Миссия из Италии, Германии и Греции пролетит над территорией России

"В период с 9 по 13 марта в рамках реализации Международного договора по открытому небу совместная миссия Италии, Германии и Греции выполнит наблюдательный полет над территорией России на румынском самолете наблюдения Ан-030 с аэродрома Кубинка", — говорится в сообщении.