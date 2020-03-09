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2020-03-09T16:50+0300
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Кооперация и обучение: первый промтехнопарк создадут в Курской области
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РИА Новости

Кооперация и обучение: первый промтехнопарк создадут в Курской области

08:00 09.03.2020 (обновлено: 16:50 09.03.2020)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовТехнопарк Технополис
Технопарк Технополис
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Первый промышленный технопарк площадью пять тысяч квадратных метров создается в Курской области. В течение ближайших двух лет здесь будут полностью подготовлены площадки и необходимая инфраструктура для компаний в сфере электротехнической промышленности.
Соглашение о намерении создания технопарка подписали администрация региона и инжиниринговая компания, которая 29 лет занимается оснащением предприятий России и СНГ современным оборудованием для производства и тестирования радиоэлектроники и электротехнических изделий.
На единой площадке будут работать несколько предприятий схожей направленности. Компании смогут арендовать подготовленные для высокотехнологичных производств площади, а также получат право пользоваться оборудованием коллективного доступа, например дорогостоящими станками, которые отдельный предприниматель не в состоянии приобрести.

"Создание промышленных технопарков способствует выпуску конкурентоспособной продукции. Минпромторг России окажет необходимую поддержку администрации Курской области в процессе прохождения проверки данного объекта на соответствие федеральным требованиям и включения в реестр промышленных технопарков", — отметил заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Беспрозванных.

Большая часть оборудования уже есть у компании, являющейся ключевым ядром технопарка. В том числе имеются дорогостоящие станки, которых в России единицы.
"Наша задача — набрать пул резидентов и в их интересах формировать заявку на дополнительное оборудование при необходимости", — прокомментировал представитель инжиниринговой компании.
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По словам председателя комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области Михаила Аксенова, желающих стать резидентами технопарка много, некоторые предприятия уже активно работают на имеющемся оборудовании. Кроме того, сейчас проводятся переговоры о сотрудничестве с иностранными компаниями, в том числе из Германии.
Благодаря современным рабочим местам и комфортным условиям создатели технопарка рассчитывают привлечь молодежь. В настоящее время поступают запросы о прохождении практики студентами старших курсов от учебных заведений не только Курской области, но и из Москвы. IT-специалисты, инженеры и те, кто связан со сферой производства электротехнической продукции, смогут получить навыки и компетенции, работая на новейшем оборудовании реального предприятия.

Это интересно и учебному заведению, и компаниям, которые уже могут присматривать молодые кадры", — добавил Михаил Аксенов.

В рамках данного проекта банки имеют возможность стать соинвесторами и предлагать резидентам — малому и среднему бизнесу — льготные кредиты. Но создатели рассчитывают прежде всего заручиться поддержкой Минпромторга и руководства региона.
"Это не просто сдача цехов в аренду, это объединение, промышленная кооперация внутри технопарка. Таким образом, он должен стать комфортной средой для развития наукоемких производств. Выгода для региона очевидна: никакой утечки мозгов плюс привлечение инвестиций", — рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт.
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