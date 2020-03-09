Метрополитен-музей в Нью-Йорке устроит вечеринку в честь 150-летия

МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Крупнейший в Нью-Йорке и четвертый в мире после Лувра, Эрмитажа и Национального музея в Китае – Метрополитен – отметит 150 лет 13 апреля, . Крупнейший в Нью-Йорке и четвертый в мире после Лувра, Эрмитажа и Национального музея в Китае – Метрополитен – отметит 150 лет 13 апреля, сообщает ARTnet.

В этот день в 1870 году был подписан указ об основании музея.

"В отличие от наших друзей – Лувра в Париже, Прадо в Мадриде и многих других величайших музеев мира, которые начались с королевских коллекций, Метрополитен начал с чистого листа, у него не было ни произведений искусства, ни помещения", — рассказал изданию директор по связям с общественностью Кен Уэйн.

Поэтому сегодняшняя его коллекция – полтора миллиона предметов, охватывающих пять тысяч лет – кажется еще более внушительной.

Юбилейный год музей уже отметил долгожданным открытием Британских галерей. Сам день рождения начнется с разрезания праздничного торта с участием городских властей. Весь день в выставочных залах будут идти музыкальные концерты, а фасад небоскреба Emire State подсветят красным в честь юбилея.

Экспозиция 250 работ, которые отражают поворотные моменты в истории музея, откроется в его стенах уже 30 марта .

А всех ныне живущих художников (в коллекции Метрополитена работы около тысячи современных авторов) приглашают на вечеринку “Artists Take the Met”.