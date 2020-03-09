"Президента просто вышвырнули". Как закончились "цветные революции"

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости, Олег Ким. Пятнадцать лет назад в Киргизии начались митинги, к концу месяца обернувшиеся "тюльпановой революцией". Президент Аскар Акаев покинул республику. Это был уже третий "цветной" переворот на территории бывшего СССР — после "революции роз" в Грузии и "оранжевой" на Украине. Многим казалось, что череда мятежей продолжится. Но в соседних странах ничего не случилось, а в самой Киргизии пошли совсем другие политические процессы.

Разграбленные революцией

Двадцать восьмого февраля 2005 года состоялся первый тур выборов в Жогорку Кенеш (Верховный совет Киргизии), 13 марта — второй. В парламент проходили сторонники действовавшего президента Аскара Акаева и его родственники. Больше четверти мест получала партия дочери главы государства Бермет Акаевой — "Алга, Кыргызстан".

Волнения на юге страны — в Ошской области — начались еще до второго тура. После 13 марта в другом южном регионе, Джалал-Абадской области, был создан "народный совет". Во второй половине месяца протестующие начали захватывать здания областных администраций. Силы правопорядка отбили офисы у активистов, но в Джалал-Абаде толпа перешла в контрнаступление, взяла штурмом и резиденцию губернатора, и областное управление внутренних дел.

Под контроль улицы перешли и госучреждения в Оше. Это был день весеннего равноденствия, Нооруз, отмечаемый в Киргизии как праздник. Республика фактически раскололась на две части — мятежную южную и северную, которая еще оставалась под контролем правительства.

Двадцать четвертого марта на площади Ала-Тоо в Бишкеке собрались несколько тысяч человек. Митингующие через несколько часов пошли на штурм Дома правительства. Милиция и внутренние войска получили приказ не сопротивляться, толпа ворвалась в здание. В ночь на 25 марта в городе устроили погромы. Мародеры грабили магазины, рынки, торговые центры.

© РИА Новости / Владимир Воронин Сотрудники силовых структур во время митинга оппозиции в Бишкеке. 13 апреля 2007 © РИА Новости / Владимир Воронин Сотрудники силовых структур во время митинга оппозиции в Бишкеке. 13 апреля 2007

Верховный суд республики на экстренном заседании отменил результаты парламентских выборов. Наутро Жогорку Кенеш назначил лидеров оппозиции на высшие посты. Курманбек Бакиев стал исполняющим обязанности президента и премьера, Роза Отунбаева — главой МИД, освобожденный из заключения Феликс Кулов — координатором силовых ведомств. Затем Центризбирком внезапно признал правомочность избранного парламента, но в кресло спикера сел оппозиционер Омурбек Текебаев. Он вел переговоры с бежавшим в Москву Акаевым, главу государства убеждали отказаться от полномочий.

Четвертого апреля президент Киргизии подписал заявление об отставке. В обмен он получил иммунитет от уголовного преследования в соответствии с конституцией республики. Но спустя несколько дней парламент отменил все гарантии Акаеву.

Вскоре произошло и первое громкое убийство. Известный каскадер Усен Кудайбергенов руководил отрядом самообороны, боровшимся с самовольными захватами земли в центре Бишкека. Кудайбергенова застрелили в его доме. Пошли разговоры, что актера убили участники организованной преступной группировки Рысбека Акматбаева по заказу Бакиева.

Санжар М. (имя изменено по просьбе собеседника РИА Новости) из Бишкека вспоминает, что итоги революции и сам ее ход оказались неожиданными для всех. "Никто не думал, что президента просто выкинут из страны. Мне кажется, и временное правительство не рассчитывало на такой стремительный успех. А наутро все как будто умерло — и внутри нас, и в городе. Когда увидели разгромленные кафе, разнесенные рынки... В тот момент многие испытали огромное разочарование. Город стал меняться, приезжие, оказавшиеся в столице на волне революции, захватывали землю. Где-то их согнали сразу, а местами — больше на окраинах — они закрепились и даже успели перепродать "экспроприированное". Завладели участками еще и в области", — описывает очевидец реалии первых послереволюционных дней.

Нравы победителей, по словам Санжара, отличались чрезвычайной простотой. "Не было даже рейдерских захватов. Вместо акаевских базаркомов (начальников рынков. — Прим. ред.) просто пришли новые. Имущество переписывали на кого надо, и все. Не было смысла проворачивать какие-то сложные схемы отъема собственности. Они (революционеры) и так уже все захватили", — объясняет собеседник агентства.

"Альтернативный СНГ"

Революционный Бишкек получил в том же году предложение от "альтернативного СНГ" — Содружества демократического выбора. Учредили организацию страны, где "цветным" переворотам сопутствовал успех — Грузия и Украина. Казалось, формируется вполне логичный союз — СССР без России. Но тогда киргизские политики уклонились от этой чести.

Версия о том, что "тюльпановый" переворот инспирировали из-за рубежа, жила тогда и живет сейчас. Оставивший республику президент Акаев рассказывал о письме, которое он "читал в интернете" за неделю до случившегося. В послании, будто бы подписанном послом США в Киргизии, "содержался подробный план переворота". Почему глава государства, получив такую информацию, не сработал на опережение, было ли такое письмо и куда оно делось из Сети — история умалчивает. Сотрудник киргизской контрразведки рассказал РИА Новости, что с лидерами протеста, например, активно встречался "активист", приехавший из "одной европейской страны". На запрос в Россию о личности иностранного гражданина спецслужба республики получила ответ: "Установленный агент разведки (название страны)". Что делал "активист" в среде революционеров — просто собирал информацию или участвовал в событиях, — власти Киргизии так и не узнали.

Акаев уверен: его свергли при поддержке Вашингтона. "Запад бездумно перенес технологии (переворотов) в Центральную Азию", — утверждал бывший президент.

В Вашингтоне действительно торжествовали. В 2005-м одно из заседаний в конгрессе США было посвящено победе "тюльпановой революции" в Бишкеке. Открывая мероприятие, председатель американской Хельсинкской комиссии сенатор Сэм Браунбэк провел параллели с "революцией роз" в Грузии и "оранжевой" на Украине. "Не следует удивляться тому, что народ Кыргызстана наконец сказал "хватит!" коррупции, фальсификации выборов и недостойному правлению. Я надеюсь, руководители других бывших советских республик сделают соответствующий вывод", — заявил Браунбэк.

Многие ждали, что полыхнет не только на постсоветском пространстве. The Wall Street Journal опубликовала статью "Революция тюльпанов" — предупреждение Китаю". Но пламя восстаний не перекинулось на соседние страны, да и в самой Киргизии после "тюльпановой" весны строительство демократии пошло как-то не так.

Политолог Алибек Мукамбаев подтверждает, что для большинства граждан, далеких от высокой политики, революционная ночь запомнилась разгулом мародерства и бандитизма. "Буквально за сутки рухнуло все, это был шок. Но больший шок был, когда выяснилось, что власть снова оказалась не в тех руках. Мы пришли к такой же ситуации в 2010-м, и тогда уже были жертвы. Но что такое революция, все поняли еще в 2005-м", — объясняет эксперт.

Действительно, история повторилась, и через пять лет уже лидер "тюльпановой революции" Курманбек Бакиев, ставший президентом, спасался от разъяренных толп. Обвиняли его в тех же грехах, что и предшественника, — коррупции и трайбализме (покровительстве своему клану. — Прим. ред.).

Вторая революция тоже не сделала мир лучше. Спустя пять лет МВД отмечало "рекордное количество кандидатов с преступным прошлым" на парламентских выборах. К уголовной ответственности привлекались более двухсот выдвиженцев, полтора десятка стояли на оперативном учете, трое находились в розыске. Потом списки кандидатов, конечно, почистили.

Следующая смена власти — в 2017-м — произошла уже в соответствии с конституцией, но и тут после выборов началось противостояние двух президентов — бывшего и вступившего в должность.

Чем же тогда объясняется успех революции 2005 года? Политолог Денис Бердаков указывает на "изменение баланса элит, что привело к смещению одной группировки другой". "Там было все: геополитические факторы, иностранное воздействие, криминальные ресурсы, реальное недовольство людей, сети влияния, объединяющие разных людей, политтехнологии", — поясняет аналитик.

Эксперт по Киргизии Григорий Михайлов согласен с тем, что весной 2005-го одновременно происходило несколько событий. "Правящая семья и ее окружение сами пришли к тому, что власть стала неустойчивой. В результате толпа просто ворвалась в Белый дом и режим пал, — напоминает он. — Этого бы не произошло, если бы силовики встали на защиту президента и его семьи. Досталось от революционеров тогда только рядовым, нескольким офицерам да курсантам. Еще командующему Национальной гвардией генералу Абдыгулу Чотбаеву. Остальные силовики стояли в стороне. Что касается американцев, то они и их сети влияния помогли оформить молодежное движение, организовать информационную поддержку оппозиции. Но, забегая вперед, можно сказать, что, вопреки их ожиданиям, молодежь, которую они вырастили, не пошла по условному западному пути. Она инкорпорировалась во власть и забыла о своих покровителях".

Появление во время начинающегося бунта личностей, связанных с разведками, Михайлов объясняет обычной практикой специальных служб. "Всегда возникают желающие половить рыбку в мутной воде, дать оппозиционерам некую (как правило, небольшую) сумму в расчете, что они потом отплатят доступом к ресурсам или какими-то соглашениями. Это может быть наемник, какой-нибудь сомнительный персонаж, кто угодно. Важнее, что власть ускользает постепенно. Советники заверяли сидевших наверху: "Все идет как надо! Гвардия нам верна". А в нужный момент кабинеты этих "аналитиков" и соратников оказывались пусты, там только ветер гонял листы бумаги, а силовики саботировали приказы, и никто не хотел брать на себя ответственность за разгон толпы", — описывает политолог процессы пятнадцатилетней давности.

Послереволюционное развитие событий тоже было вполне предсказуемо, отмечает Михайлов. "В 1917-м на авансцену вышли матросы в кожанках с наганами. И тут мы увидели кожаные куртки, только на бандитах, разъезжавших на джипах. У коррупционеров-"буржуев" экспроприировали добро — как считали новые "комиссары", оно теперь принадлежало им по праву, ведь проигравший платит", — объясняет логику происходившего эксперт.