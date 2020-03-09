Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Страхи/Ошибки
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, будет посвящён разбору популярных ошибок.
2020-03-09T12:00+0300
https://ria.ru/20200309/1568265317.html
Страх метро
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/09/1568333885_0:2:640:362_1036x0_80_0_0_ee073c718947d803d46d1c7d04a400b6.jpg
РИА Новости

Страх метро

12:00 09.03.2020
308
Страхи/Ошибки
Страх метро
12:00
Страх метро почти такой же многоуровневый, как и сама подземка. От безобидной брезгливости к поручням до панических атак, возникающих при мысли об аварии или взрыве. Как вернуть себе спокойствие и ощущение контроля? Что делать, если вам некомфортно в метро, а приходится спускаться туда каждый день?
Если начать разбирать этот страх, окажется, что в нём больше иррационального. Да, метрополитен – зона повышенной опасности, но вероятность несчастного случая слишком мала.
Что делать, если страх начал управлять вашей жизнью, и вы близки к тому, чтобы отказаться от метро? Есть ли какой-то способ успокоить себя? Когда пора к специалисту? И как СМИ травмируют психику пассажиров метро?
Вместе с клиническим психологом Любовью Черкасовой, носителем страха Иваном Михайловым и психологом Ильёй Хуторским, который когда-то тоже боялся метро, разбираемся, как унять тревогу и беспокойство.
1:20 чего боятся люди, спускаясь в метро
6:25 как принять страх метро, если вы житель мегаполиса и проводите в подземке несколько часов в день
7:30 зачем мы везде ищем подтверждения своим страхам
9:45 как справиться со страхом
12:40 какую выгоду получают от своего страха люди, которые боятся подземки
13:30 как СМИ провоцируют появление страха метро
14:30 что делать, если накрыла паника в час пик
15:20 методы, которые используют специалисты в работе с фобиями
22:45 можно ли как-то улучшить метро, чтобы снизить уровень беспокойства пассажиров
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Монтаж Андрея Темнова
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
002010
Обсудить 0
Страхи/ОшибкиПодкаст
Рекомендуем
Премьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер Индии на день уступил свои аккаунты в соцсетях женщинам
Михаил Мурашко
Мурашко оценил экспортный потенциал производителей медоборудования
«Как это по-русски»: матчество вместо отчества
"Как это по-русски": матчество вместо отчества
Медицинские работники перед осмотром пассажиров в аэропорту Шереметьево
Соцсеть "ВКонтакте" запустила плашку с информацией о коронавирусе
Мы все умрём. Сверхдорогие и труднодоступные лекарства
Мы все умрём. Сверхдорогие и труднодоступные лекарства
Автомобиль службы такси Uber
Uber будет платить компенсацию заразившимся коронавирусом таксистам
Девушка с телефоном
Эксперты предупредили об уязвимости миллиарда смартфонов на Android
Технический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте техосмотра в Новосибирске
Минтранс обновил требования к фотографиям машин во время техосмотра
Корабли ТОФ
На Камчатке сформировали две противолодочных ударных группы ВМФ
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе
Генсек НАТО встретится с Эрдоганом в Брюсселе
Вид на город Анкара
Российская военная делегация посетит Анкару для переговоров по Идлибу
Сырки на конвейере
Японцев восхитил творожный сырок из России
Кузнецкий металлургический комбинат имени В. И.Ленина
Первая укротительница огня: история трудового подвига Фаины Шаруновой
Член Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты в КНДР
Пуски КНДР могут быть частью военных учений, считают в Южной Корее
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:41Турция заявила о нейтрализации 18 членов курдских формирований в Сирии
19:38Большой театр представил оперу Бриттена "Маленький трубочист"
19:34ВОЗ заявила о реальной угрозе пандемии коронавируса
19:32В Тунисе число зараженных коронавирусом увеличилось до пяти
19:29В Запорожье девочка погибла из-за упавшей на нее скульптуры
19:22Трамп раскритиковал реакцию стран на ситуацию с коронавирусом
19:17В Иране назвали отсутствие сделки ОПЕК+ неожиданным
19:12В Ростовской области проверяют видео с избиением школьницы женщиной
19:12Силуанов рассказал о ситуации в российской экономике
19:07Директор МакSим рассказала о самочувствии певицы после выписки
19:06На Кипре выявили два первых случая заражения коронавирусом
19:02В Москве госпитализировали актрису Галину Киндинову
19:01Новак рассказал о мерах по защите отечественного рынка нефтепродуктов
18:56Новак рассказал о переговорах по продлению сделки ОПЕК+
18:52Новак оценил ситуацию на нефтяном рынке
18:45Число заболевших коронавирусом в мире превысило 109 тысяч человек
18:39Мишустин провел совещание по экономическим вопросам
18:35В Германии зафиксировали два случая смерти от коронавируса
18:33В Дублине из-за COVID-19 отменили парад в честь Дня святого Патрика
18:31В Чехии выявили три новых случая заражения коронавирусом
Лента новостейМолния