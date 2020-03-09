Страх метро почти такой же многоуровневый, как и сама подземка. От безобидной брезгливости к поручням до панических атак, возникающих при мысли об аварии или взрыве. Как вернуть себе спокойствие и ощущение контроля? Что делать, если вам некомфортно в метро, а приходится спускаться туда каждый день?

Если начать разбирать этот страх, окажется, что в нём больше иррационального. Да, метрополитен – зона повышенной опасности, но вероятность несчастного случая слишком мала.

Что делать, если страх начал управлять вашей жизнью, и вы близки к тому, чтобы отказаться от метро? Есть ли какой-то способ успокоить себя? Когда пора к специалисту? И как СМИ травмируют психику пассажиров метро?

Вместе с клиническим психологом Любовью Черкасовой, носителем страха Иваном Михайловым и психологом Ильёй Хуторским, который когда-то тоже боялся метро, разбираемся, как унять тревогу и беспокойство.

1:20 чего боятся люди, спускаясь в метро

6:25 как принять страх метро, если вы житель мегаполиса и проводите в подземке несколько часов в день

7:30 зачем мы везде ищем подтверждения своим страхам

9:45 как справиться со страхом

12:40 какую выгоду получают от своего страха люди, которые боятся подземки

13:30 как СМИ провоцируют появление страха метро

14:30 что делать, если накрыла паника в час пик

15:20 методы, которые используют специалисты в работе с фобиями

22:45 можно ли как-то улучшить метро, чтобы снизить уровень беспокойства пассажиров

Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.

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Монтаж Андрея Темнова

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